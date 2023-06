Mladi Slovenci ugnali še Madagaskar in si zagotovili zmenek s Kanado

Po zmagi nad Libanonom in porazu z ZDA so mladi Slovenci na zadnji tekmi skupinskega dela premagali Madagaskar in tako osvojili drugo mesto v skupini B. Najboljši strelec srečanja je bil znova Jan Vide , ki je zbral 25 točk, Jan Zemljič jih je dodal 15, med drugim tudi zadnjo na tekmi.

Na SP v košarki se meri 16 ekip, ki so razdeljene v štiri skupine (A, B, C, D). Po končanem skupinskem delu v katerem igra vsak ekipa z vsako znotraj skupine, vse štiri ekipe napredujejo v osmino finala, kjer dobijo nasprotnike po sledečem sistemu: križata se skupini A in B ter skupini C in D.

Prvouvrščena ekipa iz skupine A igra za zadnje uvrščeno skupino iz skupine B in tako naprej tako da so pari šestnajstine finala sledeči: A1 - B4, A2 - B3, A3 - B2, A4 - B1, C1 - D4, C2 - D3, C3 - D2 IN C4 - D1. Turnirski sistem se nadaljuje s četrtfinali, polfinaloma in velikim finalom, ki bo 2. julija odigran v Fonix Areni v Debrecenu. Tudi ekipe, ki izgubijo v četrtfinalu, pa imajo zagotovljene še vsaj tri tekme, v katerih se pomerijo za končno razvrstitev od 9. do 16. mesta.