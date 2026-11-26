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Slovenska košarkarska reprezentanca končuje mini priprave na ključni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Stefana Joksimovića, ki je prejšnji teden praznoval 18. rojstni dan, njegov klub Baskonia iz Španije ne pusti v reprezentanco. Je pa Ljubljančan blestel v Evroligi, ko je proti turškemu Anadoluju v 23 minutah zbral 12 točk, ob tem pa dodal še po šest skokov in podaj.

Poleg Joksimovića in seveda vseh slovenskih košarkarjev v ZDA manjkajo tudi poškodovana Žiga Samar in Luka Ščuka ter Aleksej Nikolić, ki ima bolečine v hrbtu in bo reprezentančni odmor izkoristil za zdravljenje oziroma mirovanje.

Stefan Joksimović FOTO: Twitter

Slovenija ima na voljo 14 igralcev. To so Miha Cerkvenik, Jon Dolničar, Gregor Glas, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Tibor Mirtič, Alen Omić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič, Rok Radović in Leon Stergar. Slovenija za ohranitev upanja na svetovno prvenstvo v Katarju obvezno potrebuje dve zmagi. Prvo tekmo bo igrala 27. novembra ob 20. uri v Celju, tri dni pozneje pa jo čaka gostovanje na Madžarskem.