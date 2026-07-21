Mladi slovenski junaki: od slovenskih parketov do svetovnih odrov

Med najbolj zanimivimi imeni zagotovo sodita Mark Padjen in zlati kapetan Urban Kroflič . Padjen je iz domačega kluba Ilirija prišel do ameriške priložnosti, saj ga čaka nadaljevanje kariere na Murray State University (NCAA), kjer bo poskušal narediti nov korak proti profesionalni košarki. Kroflič je po začetkih v Grosuplju svoj košarkarski talent razvijal v KK Cedevita Olimpija Ljubljana. Svojo pot je nato nadaljeval s prestopom v sistem beograjske Mege. Po evropskem prvenstvu se vse več govori o podobni poti kot pri Padjenu, več o tem pa bo znanega že avgusta.

Tudi Filip Petkovski je skozi leta zbiral izkušnje v različnih slovenskih klubih. Nastopal je za ECE Triglav Kranj, danes pa je znano, da bo pot nadaljeval v klubu UT Martin Skyhawks. Petkovski je le eden izmed igralcev te generacije, ki so menjavali domača moštva in iskali najboljšo priložnost za razvoj.

Vit Hrabar se je v začetku kariere razvijal pri Šenčurju, nato pa naredil velik korak v tujino, kjer se je pridružil španski Baskonii – klubu, ki je znan po razvoju mladih talentov. Sprva je bilo predvideno, da bo svojo pot nadaljeval v ZDA, vendar je sedaj Ameriko zamenjal domači klub Ilirija.

Leon Zdravković, ki se je kalil pri Parkljih, Olimpiji in Slovanu, je zadnjo sezono uspešno začel na ameriški akademiji Lee. Za naprej pa je znano, da odhaja na Weatherford College.

Ni dvoma, da bi se v prihodnosti v ZDA rad preizkusil tudi Samed Grošić. Do takrat bo nadaljeval z nošenjem šenčurskega dresa.

Po tem, ko je skupaj s košarko rasel na Jesenicah, tudi Lovro Faganel nadaljuje svoj ples na domačem parketu. Še naprej ostaja član Ilirije.