Mladi slovenski junaki: od slovenskih parketov do svetovnih odrov

Med najbolj zanimivimi imeni zagotovo sodita Mark Padjen in zlati kapetan Urban Kroflič. Padjen je iz domačega kluba Ilirija prišel do ameriške priložnosti, saj ga čaka nadaljevanje kariere na Murray State University (NCAA), kjer bo poskušal narediti nov korak proti profesionalni košarki. Kroflič je po začetkih v Grosuplju svoj košarkarski talent razvijal v KK Cedevita Olimpija Ljubljana. Svojo pot je nato nadaljeval s prestopom v sistem beograjske Mege. Po evropskem prvenstvu se vse več govori o podobni poti kot pri Padjenu, več o tem pa bo znanega že avgusta.
Tudi Filip Petkovski je skozi leta zbiral izkušnje v različnih slovenskih klubih. Nastopal je za ECE Triglav Kranj, danes pa je znano, da bo pot nadaljeval v klubu UT Martin Skyhawks. Petkovski je le eden izmed igralcev te generacije, ki so menjavali domača moštva in iskali najboljšo priložnost za razvoj.
Vit Hrabar se je v začetku kariere razvijal pri Šenčurju, nato pa naredil velik korak v tujino, kjer se je pridružil španski Baskonii – klubu, ki je znan po razvoju mladih talentov. Sprva je bilo predvideno, da bo svojo pot nadaljeval v ZDA, vendar je sedaj Ameriko zamenjal domači klub Ilirija.
Leon Zdravković, ki se je kalil pri Parkljih, Olimpiji in Slovanu, je zadnjo sezono uspešno začel na ameriški akademiji Lee. Za naprej pa je znano, da odhaja na Weatherford College.
Ni dvoma, da bi se v prihodnosti v ZDA rad preizkusil tudi Samed Grošić. Do takrat bo nadaljeval z nošenjem šenčurskega dresa.
Po tem, ko je skupaj s košarko rasel na Jesenicah, tudi Lovro Faganel nadaljuje svoj ples na domačem parketu. Še naprej ostaja član Ilirije.
Mark Ciperle, Lovro Bolhar, Lovro Lapajne, Bine Plut in Aljaž Menič so imena, ki so prav tako opozorila nase.
Ciperle je pred GGD Šenčur nastopal za Triglav Kranj, kjer je igral v mladinskih selekcijah in članski ekipi. Sedaj se seli v Košarkarski klub Helios Domžale.
Bolhar tudi po evropskem prvenstvu ostaja član Heliosa iz Domžal. Prav tako Lapajne. Prve košarkarske korake je naredil v mewstu ob Kamniški Bistric in vse kaže, da bo svojo pot zaenkrat tam tudi nadaljeval.
Menič bo svoje veščine še naprej pilil v Novi Gorici. Po nekaj mamljivih ponudbah mladi košarkar vseeno (zaenkrat) ne zapušča domačega okolja.
Plut se bo novih začetkov veselil v Škofji Loki, kamor se seli iz Laškega.
Slovenska reprezentanca do 20 let je dokazala, da ima država še vedno ogromno košarkarskega potenciala. Nekateri igralci bodo iskali tuje klube, drugi bodo ostali doma in prevzeli večje vloge. Ena stvar pa ostaja jasna: slovenska košarka ima novo močno generacijo.
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