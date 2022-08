Mladi slovenski košarkarji četrti na EP

Odločitev o zmagovalcu v malem finalu je padla šele v zadnji četrtini. Slabe tri minute pred koncem so si srbski košarkarji priigrali deset točk prednosti (57:67), a so jih bojeviti Slovenci ujeli. Ob zaostanku 67:70 šest sekund do konca se je slovenska izbrana vrsta podala v zadnji napad, a je žoga ob metu za tri točke končala na obroču.

V sobotnem polfinalu je Slovenija proti gostiteljem izgubila s 64:79.

Kljub današnjemu porazu so si košarkarji priigrali nastop na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo prihodnje leto potekalo na Madžarskem.