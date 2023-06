Mladi slovenski košarkarji skoraj do velikega skalpa proti Američanom

Premagala je Libanon s 74:58 in kljub izenačeni predstavi izgubila proti prvim favoritom za zlato medaljo Američanom z 72:77. V skupinskem delu jo 27. junija čaka še obračun z Madagaskarjem. Najboljši strelec Slovenije na tekmi z ZDA je bil Sergej Macura z 19 točkami, proti Libanonu pa jih je Jan Vide zbral dvajset.

Barve Slovenije na SP do 19 let zastopajo Vukašin Todorović, Črt Čabrilo, Miha Mivšek, Jan Zemljič, Nal Belko, Arne Osojnik, Alen Zulić, Gašper Kočevar, Jan Vide, Sergej Macura, Gašper Škorjanc in Blaž Tratar. Selektor je Danijel Radosavljević.