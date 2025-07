Mladi slovenski košarkarji suvereno do četrtfinala

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let

V slovenski izbrani vrsti se je na tekmi proti Grčiji izkazal Mark Morano Mahmutović, ki je bil s 24 točkami tudi najboljši strelec tekme, medtem ko je Stefan Joksimović 16 točkam dodal še šest skokov.

Slovenski košarkarski upi so v skupinskem delu celinskega tekmovanja dosegli dve zmagi in doživeli en poraz. Premagali so Latvijo s 93:76 in Belgijo s 105:52 ter izgubili proti Španiji s 69:97.