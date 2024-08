Mladi slovenski košarkarji v boj za bron

V prvem delu tekme so povedli Nemci, a so jih Slovenci do konca prve četrtine ujeli in prevzeli vodstvo. Z dobro predstavo so ga ohranili do odhoda na odmor. Prvi polčas se je tako končal z minimalno prednostjo Slovenije (41:42).

Nemčija je v drugem delu igre prikazala bolj agresivno predstavo, s katero si je priigrala odločilno prednost. Slovenci jih niso več uspeli ujeti, Nemci pa so tako vodstvo uspešno ohranili vse do konca srečanja, ki so ga dobili z 88:68.

Med Slovenci je bil strelsko najbolj razpoložen Mark Padjen, ki je dosegel 18 točk. Sledil mu je Urban Kroflič, ki je zbral 16 točk, ob tem pa dodal še sedem skoko in pet podaj.

Kljub porazu so si Slovenci z uvrstitvijo v polfinale priborili mesto na svetovnem prvenstvu do 19 let, ki bo naslednje leto potekalo v Švici. V preteklosti so se Slovenci do 19 let svetovnega prvenstva udeležili že dvakrat, v letu 2003 in 2023.

Slovensko reprezentanco tekma za bronaste medalje čaka v nedeljo, ko se bo ob 17:30 pomerila s poraženci med Srbijo in Izraelom.