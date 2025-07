Mladi slovenski košarkarji v četrtfinalu klonili proti Francozom

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Beogradu v četrtfinalu izgubila proti Franciji z 58:80. Do konca prvenstva mlade slovenske košarkarje čakajo še tekme za razvrstitev od petega do osmega mesta.

Slovenci morali priznati premoč Francozom FOTO: KZS icon-expand

Francozi so bili previsoka ovira za varovance Domna Zevnika. Slovenci so si sicer četrtfinalno vstopnico priborili po zanesljivi zmagi proti Grčiji v osmini finala s 103:72. Tokrat so bili Francozi močnejši. Razliko so napravili do polčasa, ki so ga dobili s 47:27, nato pa zanesljivo vzdrževali prednost do konca dvoboja.

V slovenski vrsti je bil najbolj učinkovit Mark Morano Mahmuntović z 19 točkami (7/11 iz igre), 13 točk je dodal Stefan Joksimović. Pri Francozih je 17 točk dosegel Maxence Lemoine. Slovenski košarkarski upi so v skupinskem delu tekmovanja dosegli dve zmagi in doživeli en poraz. Premagali so Latvijo s 93:76 in Belgijo s 105:52 ter izgubili proti Španiji s 69:97.