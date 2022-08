Mladi slovenski košarkarji za tretje mesto na EP

Slovenska in turška reprezentanca do 18 let sta se dvakrat srečali že med pripravami na evropsko prvenstvo. Sredi meseca julija je zmago obakrat slavila turška izbrana vrsta, ki je bila žal uspešnejša tudi tokrat. Na krilih glasnih navijačev si je finalni nastop priigrala s težko prigarano zmago 79:64. Mladi Slovenci, ki so tekmo fantastično začeli in se izkazali z izjemno borbo pa imajo kljub polfinalnemu porazu še eno priložnost za osvojitev odličja. V nedeljo ob 17.15 uri se bodo proti Srbiji podali v boj za tretje mesto.

Mlade Slovenke pa na evropskem prvenstvu divizije B še naprej ostajajo s stoodstotnim izkupičkom. Po treh zmagah v skupinskem delu ter četrtfinalnem uspehu, so z odliko opravile tudi polfinalni dvoboj. Slovaške vrstnice so premagale z 82:48. Najpomembnejša tekma prvenstva pa jih seveda čaka v nedeljo, saj se v divizijo A uvrsti le zmagovalna reprezentanca turnirja. Vozovnico za napredovanje bodo proti Portugalski lovile ob 19.30 uri.