Mladi up Cedevite Olimpije odhaja na nabor Lige NBA

Joan Beringer se je treningom članske ekipe Cedevite Olimpije priključil pred začetkom aktualne sezone in hitro navdušil soigralce, trenerje in navijače. Novembra lani je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo in klubu s slovenske prestolnice obljubil zvestobo do leta 2028. "Košarka – šport, ki sem ga nezavedno in nedvomno iskal skozi prejšnje športe, s katerimi sem se ukvarjal. Ta šport me je našel in se mi vsilil kot razodetje, luč in gotovost. Od takrat, že nekaj več kot tri leta, je moje življenje drugačno," je zapisal 18-letnik.

Letošnji nabor Lige NBA bo 26. junija, Beringer pa se je nanj prijavil v želji po izpolnitvi sanj. "Sem poln hvaležnosti in s ponosom sporočam, da sem se prijavil na nabor Lige NBA 2025."