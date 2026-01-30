Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Naslednik Dončića spisal zgodovino Lige NBA

Dallas, 30. 01. 2026 07.55 pred 43 minutami 3 min branja 3

Avtor:
A.M. STA
Cooper Flagg

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v noči na petek proti ekipi Charlotte Hornets izgubili s 121:123, prvo ime tekme pa je bil Cooper Flagg, okrog katerega Mavericksi v prihodnjih letih nameravajo graditi zmagovalno ekipo. 19-letni Američan je dosegel 49 točk, kar v Ligi NBA ni uspelo še nobenemu najstniku.

Navijači v Dallasu so po lanski šokantni menjavi Luke Dončića le dobili nekaj zadoščenja. V dominantni noči je najstniški krilni igralec, lani prvi izbor na naboru Lige NBA, zadel trojko in izenačil izid na 121:121 vsega 30 sekund pred koncem. V zadnjih sekundah tekme je nato Cooper Flagg izgubil žogo in za nameček naredil prekršek nad kolegom novincem. 20-letni Kon Knueppel je za sršene nato zadel dva prosta meta.

Flagg je v zadnji akciji tekme zgrešil potencialno izenačujoči met, s čimer je svoj rekordni večer končal v znamenju grenko-sladkih not. Kljub temu je Flagg z 49 točkami presegel rekord, ki ga je pred skoraj pol stoletja postavil Cliff Robinson, ki je kot 19-letnik dosegel 45 točk davnega leta 1980. To je bil tretji zaporedni poraz za teksaške teličke, a peta zaporedna zmaga za sicer skromne sršene, ki so na 11. mestu v vzhodni konferenci. Dallas po tretjem zaporednem porazu zaseda 12. mesto v razvrstitvi zahoda. Obe ekipi sta trenutno izven mest, ki še vodijo v končnico.

Cooper Flagg
Cooper Flagg
FOTO: AP

Košarkarski večer na drugi strani velike luže je prinesel presenetljiv poraz. Najboljša ekipa zahoda, Oklahoma City Thunder, je izgubila proti Minnesota Timberwolvesom z izidom 111:123. Thundersi so doživeli poraz kljub še enemu 30-točkovnemu dosežku aktualnega MVP-ja Shaija Gilgeous-Alexanderja.

Zvezdnik volkov Anthony Edwards je dejal, da je bila tekma maščevanje za poraz Minnesote proti Thundersom v lanskem finalu zahodne konference. "To jemljem zelo osebno, saj so nas lani izločili, dobili pa so aktualnega MVP-ja," je dejal Edwards. "In mislim, da takšna zmaga kaže, kako moramo igrati. Če bomo vsak večer igrali zelo odločno v obrambi, bomo zelo v redu."

Anthony Edwards
Anthony Edwards
FOTO: AP

Izjemen večer sta imela še dva košarkarja. Joel Embiid in Tyrese Maxey sta skupaj dosegla 77 točk, kar je bilo več kot dovolj, da je ekipa Philadelphia 76ersov zmagala proti Sacramento Kingsom s 113:111. 25-letni Maxey, ki je letos pogosto zasenčil svoje bolj uveljavljene soigralce, je petič v tej sezoni presegel mejo 40 točk, temu pa dodal še osem podaj in štiri skoke. Kamerunski veteran Embiid je dosegel 37 točk, a skrbel tudi za kroženje žoge. V odločilni akciji večera je podal Maxeyju, ki je našel pot do koša in s polaganjem pet sekund pred koncem opravil delo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, izidi:

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 113:111

Washington Wizards - Milwaukee Bucks 109:99

Chicago Bulls - Miami Heat 113:116

Atlanta Hawks - Houston Rockets 86:104

Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 121:123

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 107:103

Phoenix Suns - Detroit Pistons 114:96

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 123:111

košarka liga nba cooper flagg

'V trenutku sem pomislil, da sem se težje poškodoval'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hc4life
30. 01. 2026 08.39
Antipatičn kot lukec the chewapo
Odgovori
0 0
Kritikizstajerske
30. 01. 2026 08.28
antipatičen amer.....
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
30. 01. 2026 08.08
Potem je volk sit in koza cela
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki hrepenijo po bližini
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
Miha Deželak: "To je neprecenljiv občutek, ki ga je težko opisati z besedami"
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Pijete preveč alkohola?
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Lastništvo mačke potencialno povezano z večjim tveganjem za to bolezen
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Nova spoznanja o zaznavanju lastnega telesa
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
Zakaj sladkor v krvi skače in kako si lahko pomagamo
cekin
Portal
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Lov na popuste: se res splača?
Lov na popuste: se res splača?
moskisvet
Portal
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Želite bolj zdrave dlesni? Poskusite to dieto
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Slovenija ima le eno avtohtono pasmo. Bo kmalu dobila še dve?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Zakaj surovih jajc ni priporočljivo spirati z vodo?
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Učinkoviti pristopi za odstranjevanje dlak iz preprog
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
Mit o zajcih in korenju, v katerega so nas prepričali v otroštvu
okusno
Portal
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Odlično testo za pico
Odlično testo za pico
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506