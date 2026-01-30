Naslednik Dončića spisal zgodovino Lige NBA

Navijači v Dallasu so po lanski šokantni menjavi Luke Dončića le dobili nekaj zadoščenja. V dominantni noči je najstniški krilni igralec, lani prvi izbor na naboru Lige NBA, zadel trojko in izenačil izid na 121:121 vsega 30 sekund pred koncem. V zadnjih sekundah tekme je nato Cooper Flagg izgubil žogo in za nameček naredil prekršek nad kolegom novincem. 20-letni Kon Knueppel je za sršene nato zadel dva prosta meta.
Flagg je v zadnji akciji tekme zgrešil potencialno izenačujoči met, s čimer je svoj rekordni večer končal v znamenju grenko-sladkih not. Kljub temu je Flagg z 49 točkami presegel rekord, ki ga je pred skoraj pol stoletja postavil Cliff Robinson, ki je kot 19-letnik dosegel 45 točk davnega leta 1980. To je bil tretji zaporedni poraz za teksaške teličke, a peta zaporedna zmaga za sicer skromne sršene, ki so na 11. mestu v vzhodni konferenci. Dallas po tretjem zaporednem porazu zaseda 12. mesto v razvrstitvi zahoda. Obe ekipi sta trenutno izven mest, ki še vodijo v končnico.
Košarkarski večer na drugi strani velike luže je prinesel presenetljiv poraz. Najboljša ekipa zahoda, Oklahoma City Thunder, je izgubila proti Minnesota Timberwolvesom z izidom 111:123. Thundersi so doživeli poraz kljub še enemu 30-točkovnemu dosežku aktualnega MVP-ja Shaija Gilgeous-Alexanderja.
Zvezdnik volkov Anthony Edwards je dejal, da je bila tekma maščevanje za poraz Minnesote proti Thundersom v lanskem finalu zahodne konference. "To jemljem zelo osebno, saj so nas lani izločili, dobili pa so aktualnega MVP-ja," je dejal Edwards. "In mislim, da takšna zmaga kaže, kako moramo igrati. Če bomo vsak večer igrali zelo odločno v obrambi, bomo zelo v redu."
Izjemen večer sta imela še dva košarkarja. Joel Embiid in Tyrese Maxey sta skupaj dosegla 77 točk, kar je bilo več kot dovolj, da je ekipa Philadelphia 76ersov zmagala proti Sacramento Kingsom s 113:111. 25-letni Maxey, ki je letos pogosto zasenčil svoje bolj uveljavljene soigralce, je petič v tej sezoni presegel mejo 40 točk, temu pa dodal še osem podaj in štiri skoke. Kamerunski veteran Embiid je dosegel 37 točk, a skrbel tudi za kroženje žoge. V odločilni akciji večera je podal Maxeyju, ki je našel pot do koša in s polaganjem pet sekund pred koncem opravil delo.
Liga NBA, izidi:
Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 113:111
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 109:99
Chicago Bulls - Miami Heat 113:116
Atlanta Hawks - Houston Rockets 86:104
Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 121:123
Denver Nuggets - Brooklyn Nets 107:103
Phoenix Suns - Detroit Pistons 114:96
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 123:111
