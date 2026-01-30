Naslednik Dončića spisal zgodovino Lige NBA

Navijači v Dallasu so po lanski šokantni menjavi Luke Dončića le dobili nekaj zadoščenja. V dominantni noči je najstniški krilni igralec, lani prvi izbor na naboru Lige NBA, zadel trojko in izenačil izid na 121:121 vsega 30 sekund pred koncem. V zadnjih sekundah tekme je nato Cooper Flagg izgubil žogo in za nameček naredil prekršek nad kolegom novincem. 20-letni Kon Knueppel je za sršene nato zadel dva prosta meta.

Flagg je v zadnji akciji tekme zgrešil potencialno izenačujoči met, s čimer je svoj rekordni večer končal v znamenju grenko-sladkih not. Kljub temu je Flagg z 49 točkami presegel rekord, ki ga je pred skoraj pol stoletja postavil Cliff Robinson, ki je kot 19-letnik dosegel 45 točk davnega leta 1980. To je bil tretji zaporedni poraz za teksaške teličke, a peta zaporedna zmaga za sicer skromne sršene, ki so na 11. mestu v vzhodni konferenci. Dallas po tretjem zaporednem porazu zaseda 12. mesto v razvrstitvi zahoda. Obe ekipi sta trenutno izven mest, ki še vodijo v končnico.