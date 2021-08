Mladim slovenskim košarkarjem zlato v Turčiji

Slovenska moška reprezentanca do 18 let je na FIBA evropskem prvenstvu v obliki challengerja osvojila turnir in s tem zlato medaljo v Turčiji. To je po moški reprezentanci do 20 let že druga slovenska reprezentanca, ki je letos osvojila zlato medaljo in turnir brez poraza! V zadnji tekmi so Slovenci porazili Čehe z rezultatom 70:62 in s tem osvojili svojo peto zmago. Za najbolj koristnega igralca celotnega turnirja je bil izbran Saša Ciani.

icon-expand Košarka mladi U18 Saša Ciani. FOTO: KZS Slovenci so svoji zadnji dve tekmi na turnirju odigrali borbeno, rezultatsko pa sta bili obe zelo zanimivi. Ko je bilo po tekmi z Rusijo, ki je bila v našo korist rešena šele v zadnjih sekundah, jasno, da so Slovenci osvojili turnir, se je selektor Peter Markovinovič za zadnjo tekmo proti Češki odločil ponuditi priložnost vsem reprezentantom, a so naši igralci kljub temu tudi to tekmo dobili in turnir končali z vsemi petimi zmagami ter s tem zasedli 1. mesto na turnirju v Konyi.



Na tekmi proti Rusiji je izstopal Saša Ciani, ki je 15 točkam dodal 8 skokov. Proti Čehom pa je bil najboljši strelec Tibor Mirtič, ki je dosegel 20 točk, Saša Ciani pa je tudi na zadnji tekmi turnirja potrdil naziv najbolj koristnega igralca turnirja, saj je dosegel 13 točk in 11 skokov.