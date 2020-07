Glasovanje za MVP lige NBA: kandidata za nominacijo tudi Dončić in Dragić

Glasovanje za najboljše košarkarje redne sezone 2019/20 se bo sklenilo 28. julija, torej pred načrtovanim nadaljevanjem sezone, tako da vanj ne bodo zajete predstave košarkarjev, ki bodo od 30. julija do 14. avgusta igrali tekme za razvrstitev med najboljših 16 ekip, najboljših osem zahoda in najboljših osem vzhoda, ki se bodo nato v izločilnih bojih pomerile za prvaka. "Odločitev za izključitev preostalih tekem sezone iz glasovanja zagotavlja pošten postopek, v katerem bodo imeli igralci in trenerji iz vseh 30 moštev NBA enako možnost, da se potegujejo za nazive najboljših po posameznih kategorijah," je za spletno stran lige dejal vodja košarkarskih operacij v ligi NBA Byron Spruell. V glasovanju bodo sodelovali novinarji, ki poročajo o ligi NBA, in predstavniki distributerjev televizijskih programov. Gre za več nazivov. Največjo težo ima naziv najkoristnejšega igralca lige NBA.