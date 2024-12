Moč Luke Dončića: 'Z Japonske sem prišel samo zaradi njega'

Ni bilo težko opaziti, kdo je največji ljubljenec navijačev z Dallasa. Drese s številko 77 nosijo tako najmlajši kot najstarejši. "Luka je najboljši, Luka nam bo prinesel prstan, Luka je Dallas," so v primerjavi z nami precej bolj do kamer odprti Američani hvalili najboljšega slovenskega košarkarja, ki pa tokrat ni mogel pomagati soigralcem na tekmi proti Clippersom. Mavsi so brez Dončića in Kyrieja Irvinga v domači dvorani, ki je bila razprodana že 973. zapored, izgubili s 118:95.

Marsikdo sploh ni vedel, da Luka Dončić ne bo igral. "Luka je poškodovan, kaj pa mu je? " se je pri nas pozanimal navijač iz Dallasa. "Z Japonske sem prišel samo zaradi njega," pa je razočarano dodal še eden v nizu tistih, ki so na tekmo prišli z Dončićevim dresom. Pred tekmo so sicer gledalce v American Airlines Centru letaki na sedežih opozarjali, da se je pravkar začelo glasovanje za tekmo vseh zvezd lige NBA. Mavericksi imajo v svojih vrstah 8-kratnega udeleženca Kyrieja Irvinga ter Klaya Thompsona in našega Dončića, ki sta doslej na All Star tekmi nastopila po petkrat.

Naslednjo tekmo največjih zvezdnikov lige NBA bo 16. februarja 2025 gostil Chase Center v San Franciscu. Namesto ene same se bo igral turnir s štirimi ekipami. Še vedno bo nastopalo 24 košarkarjev, ki jih bodo z glasovi določili navijači, košarkarji lige NBA in komisija predstavnikov medijev, vendar pa bodo razdeljeni v 3 ekipe, medtem ko bodo četrto sestavljali obetavni talenti. Vodstvo lige NBA upa, da bo z novim formatom spodbudilo tekmovalnost, saj je v zadnjih letih to postala revialna tekma brez kakršnekoli obrambe, za katero zvezdniki niso več preveč motivirani.

Luka Dončić tokrat zaradi poškodbe ni mogel pomagati soigralcem v domači American Airlines Areni FOTO: AP icon-expand