Močna klofuta Barci v katalonski prestolnici, CSKA do zmage v Vitorii

V Barceloni je blestel AmeričanShane Larkin, ki je gostiteljem nasul 30 točk, v Vitorii pa je Francoz Nando De Colo dosegel 28 točk. Nastop na zaključnem turnirju, ki bo med 17. in 19. majem v Vitorii, so si že izborili košarkarji madridskega Reala. Branilci prvega mesta so po hitrem postopku izločili grški Panathinaikos s 3:0 v zmagah. Turški Fenerbahče je v torek v Kaunasu premagal Žalgiris in v zmagah povedel z 2:1, v primeru četrtkove zmage pa bo predlanski prvak v tem tekmovanju napredoval na 'final four'.