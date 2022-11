Močno okrnjeni, a z jasnim ciljem, da si odprejo vrata SP

Slovenija ima v kvalifikacijski skupini J pet zmag in tri poraze. Trenutno zaseda tretje mesto, ki kot zadnje še prinaša pot v Azijo, kjer bo prihodnje leto na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji potekal turnir najboljših na svetu. Ogromen korak na poti do tja bi pomenila zmaga na petkovi tekmi v Izraelu. Tamkajšnja reprezentanca je namreč četrta in ima dve zmagi manj od evropskih prvakov izpred petih let. "Glede na lestvico bi ta zmaga pomenila korak, dva ali tri na poti do svetovnega prvenstva. Iskreno, Izraelcev ne poznam, o tem bomo kaj več rekli danes (v ponedeljek, op. a.) popoldan," je o pričakovanjih in željah spregovoril Jakob Čebašek.

V primerjavi z evropskim prvenstvom v Nemčiji sta poleg le dva košarkarja, in sicer Edo Murić, ki je imel v zadnjih dneh nekaj težav s poškodbo in ga v ponedeljek dopoldan še ni bilo na treningu, ter Žiga Samar. "Morda bo zdaj težje, ker veliko fantov še ne pozna sistema selektorja. V prejšnjih ciklih so bili fantje že navajeni akcij. Za nekatere je še toliko težje, ker pridejo na treninge 'direktno' z letala. Ampak smo profesionalci, zato mislim, da nam to ne bi smelo povzročati težav," je dodal 31-letnik, ki je bil poleti do zadnjega v igri za nastop na Eurobasketu, a se mu na koncu ni uspelo prebiti med dvanajsterico Sekulićevih izbrancev.