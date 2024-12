Močno oslabljeni Dallas kljub izjemni predstavi Irvinga klonil proti Portlandu

Luke Dončića še lep čas ne bomo mogli spremljati na parketih NBA dvoran, v vmesnem času pa bo očitno Kyrie Irving storil vse v svoji moči, da se Dallasu odsotnost prvega zvezdnika ne bo pretirano poznala pri razmerju zmag in porazov. V noči na nedeljo po našem času mu žal ni uspelo preprečiti poraza, kljub temu pa je igral odlično. Zadel je 16 od 26 metov iz igre, pet od 12 metov za tri točke in vseh devet prostih metov za 46 točk, ki pa na koncu niso mogle preprečiti novega poraza.

Nebogljeni Portland, ki zaseda 13. mesto na zahodu, je že v prvi četrtini gostom pokazal, da jih čaka težek večer. Po uvodnih 12 minutah so domači vodili že 36:25, Dallas pa do polčasa ni uspel občutno zmanjšati zaostanka. V zadnjo četrtino je Portland vstopil s prednostjo 15 točk (97:82), a Spencer Dinwiddie je z osmimi zaporednimi točkami v zadnjih dveh minutah goste pripeljal do zgolj petih točk zaostanka 30 sekund pred koncem.

Jaden Hardy je sedem sekund pred koncem s trojko postavil končni izid 126:122 in Dallas je doživel še 12. poraz v sezoni. Poleg Dončića je zaradi poškodbe pri Dallasu bil odsoten tudi center Dereck Lively, zaradi kazni po pretepu v Portlandu pa sta bila odsotna tudi PJ Washington in Naji Marshall. Spencer Dinwiddie je tekmo s Portlandom zaključil s 17 točkami, osmimi skoki in štirimi podajami. Daniel Gafford je 15 točkam dodal devet skokov, Quentin Grimes je tudi dosegel 15 točk. Klay Thompson je zadel zgolj pet od 17 metov iz igre za 12 točk. Jaden Hardy je pri Dallasu dodal 11 točk.