Močno prevetrena slovenska reprezentanca v boj za zadnji kvalifikacijski zmagi

Ti tekmi nista več odločilni, saj si je Slovenija že novembra zagotovila mesto med 32 reprezentancami sveta. V izbrani zasedbi ima Sekulić 12 igralcev. V ekipi so tokrat Saša Ciani , Gregor Glas , Robert Jurković , Urban Klavžar , Jurij Macura , Blaž Mahkovic , Aleksej Nikolić , Bine Prepelič , Rok Radović , Žiga Samar , Leon Stergar in Petar Vujačić .

"Glede na to, da smo na svetovno prvenstvo že uvrščeni, gremo v ti dve tekmi lahko bolj sproščeni in brez pritiska. A to nikakor ne pomeni, da si kvalifikacij ne želimo končati z dvema zmagama. V ekipi je kar nekaj mladih igralcev, ki bodo prav gotovo dobili priložnost za dokazovanje. Ključ do uspeha bo enak kot novembra. Izhajati moramo iz agresivne in čvrste obrambe, v napadu pa nas mora krasiti kolektivna igra," je za KZS dejal Blaž Mahkovic.