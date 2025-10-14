Svetli način
Košarka

Ilirijani polni samozavesti: Dokazali smo, da lahko igramo na tem nivoju

Ljubljana, 14. 10. 2025 18.16 | Posodobljeno pred 1 uro

Tadej Vidrih , J.B.
Košarkarji Ilirije v zgodovinski prvi sezoni med regionalno elito niso dolgo čakali na prvo zmago. Po nesrečnem porazu na Dunaju v prvem krogu so na prvi domači tekmi s košem Eda Murića sekundo pred koncem premagali Zadar in tako pokazali, da jih bo kljub najnižjemu proračunu v ligi treba jemati resno.

Ko je Edo Murić v kapetanskem slogu – to sta bili njegovi edini točki na tekmi – sekundo pred koncem zadel za veliko zmago Ilirije proti Zadru (85:83), se je trenerju Stipetu Modriću odvalil kamen od srca. Ilirijo je že v drugem poskusu popeljal do prve zmage v ligi Aba. Njegova zasedba, v kateri prevladujejo mladi domači košarkarji, zagotovo lažje zadihala.

"Predvsem smo sami sebi pokazali, da lahko igramo. Imamo spremenjeno, zelo mlado ekipo, zato smo pričakovali vzpone in padce, ki jih še vedno kažemo v naši igri. Na prvih dveh tekmah smo pokazali, da se lahko kosamo," pravi trener Ljubljančanov.

Modrić opozarja: To je šele začetek

Zmaji so bili blizu uspehu že v prvem krogu, ko so na Dunaju izgubili za točko (84:85). "Na prvi tekmi smo imeli težave in slabo odigrali končnico. Na drugi tekmi smo odigrali malo boljše in zasluženo zmagali," je nadaljeval Modrić, ki pa jasno poudarja, da en uspeh še ne pomeni razloga za evforijo. 

"Ponavljam, da smo zelo mlada ekipa. Fantje so željni igre. Vzponi in padci bodo. Videli smo, da lahko igramo na tem nivoju. To je šele začetek sezone, čaka nas še veliko dela." 

Edo Murić je vodja garderobe in pomočnik trenerja, pravi Stipe Modrić.
Edo Murić je vodja garderobe in pomočnik trenerja, pravi Stipe Modrić. FOTO: Luka Kotnik

'Edo Murić daje ekipi značaj'

V postavi Ljubljančanov – vsaj po letih – izstopa prekaljeni Edo Murić, ki je vodja tako na igrišču kot v garderobi. Na vprašanje, kaj lahko Murić pri 33 letih prispeva ekipi, je Modrić kot iz topa odvrnil, da zelo veliko. "Edo daje značaj ekipi, zelo pomaga tudi v garderobi, tako da je neke vrste tudi pomočnik trenerja," je pojasnil. 

Ilirija ima letos najnižji proračun izmed vseh 18 klubov v ligi Aba. Prvi rezultati kažejo, da je Ljubljančanom kljub temu uspelo sestaviti konkurenčno moštvo, čeprav njihov trener upa, da bo v nadaljevanju sezone dobil še kakšno okrepitev. 

"Seveda se da (konkurirati, op. a.), ampak liga je dolga, zato še vedno upam na kakšno okrepitev, ki jo nujno potrebujemo," je povedal. 

Wendell Jerome Green mlajši je zaenkrat najbolj izstopajoč posameznik Ilirije. Na obeh tekmah je dosegel po 21 točk. Američan je obenem edini tujec v redni rotaciji kluba.
Wendell Jerome Green mlajši je zaenkrat najbolj izstopajoč posameznik Ilirije. Na obeh tekmah je dosegel po 21 točk. Američan je obenem edini tujec v redni rotaciji kluba. FOTO: Luka Kotnik

Gostovanje v Beogradu nagrada za vse delo

V naslednjem krogu Ilirijane čaka odmevno gostovanje v Beogradu pri evroligaški Crveni zvezdi. Zanimivo, da so rdeče-beli v prvem krogu izgubili proti Zadru, ki ga je nato ugnala prav Ilirija. 

Po mnenju Modrića je gostovanje v Beogradu nagrada za vse delo v prejšnjih letih: "Tudi sebi včasih postavim vprašanje, ali res igramo proti Zvezdi. Ilirija je bila pred sedmimi leti v drugi ligi, zdaj pa bomo igrali proti Crveni zvezdi v Beogradu. To je velika stvar, ampak pokazali smo, da lahko igramo. Zvezda je druga dimenzija, je evroligaš." 

