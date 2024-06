'Moledovali so ga, prosili so ga. Moštvo je pustil na cedilu zaradi odnosa do sodnikov'

Luka Dončić je z Dallas Mavericks izgubil še tretjo zaporedno tekmo v finalni seriji lige NBA proti Bostonu in po zaostanku 3:0 so njihove možnosti za preobrat skoraj nemogoče. Slovenec je tekmo zaključil s 27 točkami, 6 skoki in 6 podajami na svojem računu in šesto osebno napako štiri minute pred koncem. Po tekmi je bil tarča hudih kritik enega od ameriških novinarjev.

OGLAS

"Mislim, da je bilo popolno, da je Luka padel na tla v nesprejemljivem položaju štiri minute pred koncem s štirimi osebnimi napakami. Potem je pogledal proti svoji klopi in jim rekel: 'Bolje za vas, da to odločitev izzovete.' Kot da je njihova krivda, da naredil grozno potezo," je vedenje Luke Dončića po prejeti šesti osebni napaki proti Bostonu opisal ESPN-ov novinar Brian Windhorst.

"Jaz stojim tu v tunelu Mavericksov. Tam je tunel Celticsov. Tam so zmagovalci. Če bo Luka kadarkoli iz tega tunela stopil kot zmagovalec, bo moral uporabiti kar se je zgodilo tu, kot izkušnjo za napredovanje," je nadaljeval dolgoletni novinar ameriške športne televizije. Kritičen je bil tudi do njegovega pristopa v obrambi: "Njegove predstave v obrambi so nesprejemljive. On je luknja na igrišču. Celticsi ga napadajo, v tej seriji vodijo, ker ga napadali v obrambi."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

156 moštev v zgodovini končnice lige NBA se je znašlo v Dallasovem položaju in zaostanku 3:0, niti enemu še ni uspel veliki preobrat. "Zdaj smo v položaju, ko se po tekmi Luka pritožuje nad sojenjem. Molili so ga, govorili so z njim, prosili so ga. Svoje moštvo je pustil na cedilu zaradi svojega odnosa do sodnikov. Izjemen igralec, počne toliko stvari, tukaj so zaradi njegove igre. Njegova igra je kljub temu bila nepredstavljiva," je tekmo Slovenca opisal Wndhorst.