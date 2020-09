Montrezl Harrell najboljši šesti igralec lige NBA

V letošnjem glasovanju je Goran Dragić, ki igra za Miami Heat, zasedel šesto mesto, posebno priznanje za najboljšega šestega moža sezone pa je dobil košarkar Los Angeles Clippers, ki so redni del sezone končali na prvem mestu razvrstitve zahodne konference. Moštvo Clippers se je prebilo v drugi del končnice, potem ko je v uvodnem krogu izločilo Dallas Mavericks Luke Dončića. Harrell je v rednem delu sezone do marčne prekinitve zaradi novega koronavirusa povprečno dosegal 18,6 točke in 7,1 skoka na tekmo. Prejel je 58 prvih glasov, skupno sicer 397 točk. Branilec Oklahoma City Dennis Schröder (328 točk) je bil drugi, Harrellov soigralec pri Clippers Lou Williams (127 točk) pa tretji. V zadnjih sezonah v izborih za najboljšega rezervnega igralca lige NBA prevladujejo košarkarji ekipe Clippers. Williams je nagrado prejel trikrat, v letih 2015, 2018 in 2019. Med košarkarji z območja nekdanje Jugoslavije je to priznanje leta 1996 prejel Toni Kukočv dresu Chicago Bulls.