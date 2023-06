Monty Williams po štirih letih zapušča Phoenix

Monty Williams je bil med letoma 2019 in 2023 strateg ekipe Phoenixa. Zasedbi iz Arizone, ki je bila po zimskem prihodu Kevina Duranta med prvimi favoriti za končno zmago, se je v končnici zalomilo, v polfinalu zahodne konference je izgubila proti Denverju z 2:4 v zmagah. Vodstvo kluba je zavoljo tega 13. maja razdrlo pogodbo z Williamsom.

Enainpetdesetletni Williams, sicer trener leta 2022 v ligi NBA, je bil med letoma 2010 in 2015 strateg New Orleansa, pri Portlandu, Oklahoma City in Philadelphii pa je imel vlogo pomočnika.

Detroit je v sezoni 2022/23 vodil Dwane Casey, pod njegovim vodstvom je ekipa iz ameriške zvezdne države Michigan dosegla le 17 zmag in doživela 65 porazov, kar je bil najslabši izkupiček v ligi NBA.