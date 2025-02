'Moral bom igrati veliko bolje. Potrebujem psihični počitek po vsem kaosu'

Luka Dončić je na drugi tekmi v dresu Los Angeles Lakersov pokazal malo boljšo igro kot na prvi. V zgolj 23 minutah na parketu je zabeležil 16 točk, štiri skoke in štiri asistence, a tudi pet izgubljenih žog. Po porazu proti Utahu je priznal, da se veseli odmora med All Star vikendom, saj potrebuje predvsem psihični počitek po norem tednu in pol.

Slovenec je v gosteh proti Utahu z izjemnimi podajami nekajkrat opozoril nase, a po daljši odsotnosti zaradi poškodbe še vedno ni na ravni, ki je je vajen. To je po obračunu priznal tudi sam. "Danes sem bil malo zarjavel, saj je bila to šele moja druga tekma po poškodbi. Izgubljal sem žoge in zgrešil nekaj prostih metov. Moral bom igrati veliko bolje. Dobro je. Čutim, da se vračam v ritem. V resnici pa ne moremo trenirati pet na pet stvari, ki se dogajajo na tekmi. Vesel sem, da sem znova na igrišču in poskušam zmagovati," je po prvem porazu v dresu Lakersov dejal Slovenec.

Naslednji obračun Jezernike čaka šele v noči na četrtek po našem času, saj bo v vmesnem času potekal All Star vikend, na katerem pa prvič po dolgem času ne bo Luke Dončića. Slovenec bo oddih poskušal čim bolj izkoristiti. "Bližamo se odmoru (med All Star vikendom). Moramo počivati. Jaz osebno bolj potrebujem psihični počitek po vsem kaosu. Kljub temu pa bom moral delati. Veselim se odmora in komaj čakam, da se vrnemo na igrišče," se prostih dni veseli Dončić. To je bila njegova druga tekma pod taktirko nekdanjega soigralca JJ Redicka, ki je v prvem tednu sodelovanja navdušil svojega novega vajenca. "Odličen trener je. Nimam občutka, da je to njegova prva sezona na trenerskem položaju. Zdi se, kot da je tu že 15 let," se nadaljnjega sodelovanja s 15 let starejšim Redickom veseli Ljubljančan.

