Dončić: Moramo biti boljši. Predvsem sam moram storiti več

Dallas na domači tekmi v American Airlines Centru pravzaprav večjih možnosti proti razigranim gostom iz Clevelanda, ki jih je (strelsko) odlično vodil Donovan Mitchell, ni imel. Slab začetek in podobno klavrn zaključek sta Teksašane pripeljala do 14. poraza v sezoni. Luka Dončić, ki se je zaustavil pri 30 točkah, petih skokih in šestih asistencah, je bil v izjavah po tekmi močno razočaran nad prezentacijo ekipe. Zelo kritičen je bil tudi do svoje predstave.

Čeprav je po novem NBA večeru bogatejši za nov mejnik, še 35. zapored je premagal mejo 20 točk in na večni klubski lestvici zasedel prvo mesto, potem ko je prehitel legendarnega Marka Aguirra, pa je Luka Dončić po prepričljivem porazu z razigranim Clevelandom na druženju z radovednimi novinarji delil slabo voljo.

Luka Dončić je v 39 minutah zbral 30 točk, pet skokov in šest podaj in ob tem izgubil tudi pet žog. Slovenski zvezdnik je na 35. zaporedni tekmi dosegel še vsaj 20 točk, s čimer je prehitel legendarnega Marka Aguirra za najdaljši niz v zgodovini kluba.

Poraz je bolel. "Slabo smo odprli tekmo, ne moreš in ne smeš na tak način startati dvoboja. Krivi so tudi gostujoči košarkarji, ki so krenili silovito. Tako kot je treba na gostovanjih. Na drugi strani smo bili mi absolutno premehki in premalo odločni ter agresivni za tako zahteven dvoboj. In takoj smo se znašli v rezultatskem zaostanku ter si s tem otežili nadaljevanje srečanja," je opazil Luka Dončić, ki se je zaustavil pri 30 točkah, v 39 minutah igre je dodal še šest podaj in pet skokov.

"Donovan Mitchell je imel spet svoj večer. Je izjemen atlet in odličen ofenzivni košarkar. A to smo vedeli že v pripravi na tekmo. Bil je ključen mož ob zmagi gostov in lahko mu le čestitam za odlično predstavo, ekipi gostov pa za zasluženo zmago," je bil realen 23-letni Ljubljančan, ki je poudaril, da so v domači vrsti storili premalo, da bi se vrnili v igro. "Nekajkrat smo bili blizu, kazalo je, da nam bo uspel rezultatski zasuk, a vedno znova so imeli prave rešitve. Težko je prodirati pod koš, ko ima tekmec tako postavne košarkarje pod obročem. Niso nam dovolili lahkih košev, naredili so vse, da nas odmaknejo od obroča," je še opazil prvi zvezdnik Dallasa.

Kot je še dejal Dončić v intervjuju po tekmi, je bil glavni razlog za domači poraz odličen tekmec. "Imajo zelo dobro ekipo. Pod košem imajo dva visoka igralca. V napadu pa sta odlična Darius Garland in Donovan Mitchell. So zelo velika in res dobra ekipa," je dejal Dončić in dodal, da so zlasti v obrambnih nalogah pri Dallasu močno pogrešali Nemca Maxija Kleberja. Bil je kritičen tako do svoje kot do predstave soigralcev. "Bolj se moramo potruditi za zmago. Sploh nismo igrali obrambe. V napadu smo bili slabi. Zgrešili smo tudi nekaj polaganj, tudi jaz. Še posebej v prvem polčasu. Moram biti precej boljši. Moramo se pobrati," je dejal slovenski zvezdnik v pogovoru po tekmi.

Donovan Mitchell in Luka Dončić sta bila prva moža dvoboja v American Airlines Centru. Uspešnejši je bil 26-letni Američan.

Cleveland je v Dallas pripotoval s sila slabo gostujočo statistiko. Pred dvobojem v American Airlines Centru je na devetih tekmah kar osemkrat izgubil. Vse do dvoboja v Teksasu, ki so ga kavalirji dobili prepričljivo in več kot zasluženo. "Več moramo narediti za zmago. Ne bom rekel, da se moramo stepsti, toda ne sme se zgoditi, da na tako lahek način položimo orožje v naši domači utrdbi. Tudi sam moram storiti več, da bi ekipo pripeljal do zmage. Tokrat sem bil kar slab, še posebej v prvem polčasu," je bil brez dlake na jeziku drugi strelec rednega dela lige NBA.

V prvem polčasu je iz igre metal skromnih 4:14, dosegel sicer 11 točk, gostje pa so že vodili za 19 točk. "Mislim, da je bilo vsega konec že po našem slabem prvem polčasu. Veliko preveč dobljenih košev in slab napad. V obeh smereh smo bili grozni. V nadaljevanju smo se izboljšali, a je bilo to absolutno premalo za kaj več od poraza. Zmage si glede na videno nismo niti zaslužili," je še priznal Dončić.

Izid:

Dallas Mavericks – Cleveland Cavaliers 90:105 (19:26, 22:34, 27:23, 22:22)

Dončić 30 (9:23 iz igre, 2:7 za tri, prosti meti 10:11, šest podaj, pet skokov, dve izgubljeni žogi v 39 minutah)