Košarka

Olimpiji in Iliriji se obeta mastna odškodnina: Padjen in Mahmutovič v NCAA

Ljubljana, 10. 04. 2026 11.44 pred 56 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Mark Padjen

Slovenski košarkarski reprezentant Mark Padjen bo kariero nadaljeval v ameriški univerzitetni ligi NCAA za Murray State, je pred dnevi potrdil njegov agent Miško Ražnatović. Prek luže se v tamkajšnjo ligo NCAA v vrste Syracusa seli tudi najstnik Mark Morano Mahmutovič, medtem ko bo Sergej Macura zamenjal univerzo in odslej igral za UCLA.

Mark Padjen in Mark Morano Mahmutovič bosta naslednja v vrsti Slovencev, ki bodo igrali v ameriški študentski ligi, posledično pa bosta tudi bolj na očeh oglednikov iz lige NBA. V NCAA so sicer še Jan Vide, Urban Kavžar, Peter Bandelj, Saša Ciani, Tibor Mirtić, Matija Samar in Sergej Macura.

Slednji bo univerzo Mississippi State zamenjal za sloviti UCLA, je potrdil Miško Ražnatović. Macura je bil eno leto član Buldogov, odigral pa je 28 tekem in v povprečju dosegal po pet točk in skokov na tekmo. Zdaj bo igral za UCLA v Los Angelesu, ki je rekordnih 11-krat osvojil ligo NCAA.

Mark Padjen
Mark Padjen
FOTO: Luka Kotnik

Vse širšemu seznamu Slovencev prek luže se bosta v sezoni 2026 pridružila Padjen in Mahmutovič. Ponudbe za igralce iz Evrope postajajo po spremembi pravil za rekrutiranje vse bolj mamljive in bogate. Tudi za košarkarje, ki so že izkusili igranje v slovenski reprezentanci, kot je Padjen. Ta bo okrepil manj znano univerzo Murray State iz Kentuckyja.

Dvajsetletni organizator igre je to sezono za Perspektivo Ilirijo igral tako v domačem prvenstvu kot v ligi Aba. V povprečju je v regionalni ligi dosegel 11,2 točke in 4,2 asistence na tekmo, v domačem prvenstvu pa na 11 tekmah 9,9 točke, 2,9 skoka in 3,3 podaje na tekmo.

Miško Ražnatović
Miško Ražnatović
FOTO: AP

Za Syracuse bo igral Morano Mahmutovič, ki je uradno član Cedevite Olimpije, a to sezono kot posojen igra za Kansai Helios v DP in regionalni ligi Aba 2. Tudi odhod 19-letnika v NCAA je potrdil njegov agent Ražnatović. Morano Mahmutovič je na 12 tekmah v ligi Aba 2 v povprečju doslej dosegel 11,9 točke na tekmo, v državnem prvenstvu pa na 21 tekmah 13,5 točke, 2,8 skoka in eno ukradeno žogo na tekmo ob 50-odstotnem metu za tri točke.

Syracuse se to sezono ni uvrstil v končnico lige NCAA, ki v ZDA in po svetu uživa velik ugled, še posebej v času marčevske norosti. Pred dnevi je naslov osvojila univerza Michigan, ki je v finalu z 69:63 ugnala UConn.

košarka padjen mahmutović

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
gullit
10. 04. 2026 12.31
Še 2 igralca manj za slovensko reprezentanco v kvalifikacijah. Drugače pa čestitke igralcema za dober zaslužek, vsekakor večji kot v SLO ligi.
bibaleze
