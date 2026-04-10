Olimpiji in Iliriji se obeta mastna odškodnina: Padjen in Mahmutovič v NCAA

Mark Padjen in Mark Morano Mahmutovič bosta naslednja v vrsti Slovencev, ki bodo igrali v ameriški študentski ligi, posledično pa bosta tudi bolj na očeh oglednikov iz lige NBA. V NCAA so sicer še Jan Vide, Urban Kavžar, Peter Bandelj, Saša Ciani, Tibor Mirtić, Matija Samar in Sergej Macura.

Slednji bo univerzo Mississippi State zamenjal za sloviti UCLA, je potrdil Miško Ražnatović. Macura je bil eno leto član Buldogov, odigral pa je 28 tekem in v povprečju dosegal po pet točk in skokov na tekmo. Zdaj bo igral za UCLA v Los Angelesu, ki je rekordnih 11-krat osvojil ligo NCAA.