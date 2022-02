Morant blestel pri udobni zmagi Memphisa, Dinwiddie pa pri tesni zmagi Washingtona

Spencer Dinwiddie je s trojnim dvojčkom s 14 točkami, 12 skoki in 10 asistencami poskrbel za zmago čarovnikov iz prestolnice, Washington Wizards, ki so v gosteh presenetili tretjo najboljšo ekipo vzhodne konference Philadelphia 76ers s 106:103. Center Philadelphie Joel Embiid se je po nekoliko počasnem začetku ogrel in dosegel 27 točk ter vpisal še 14 skokov. Washington, ki je 11. v razvrstitvi vzhoda, je prekinil niz šestih porazov.

Košarkarji Brooklyn Nets, ki so šesti na vzhodu, so brez poškodovanega Kevina Duranta doživeli šesti zaporedni poraz in izgubili s 112:101 proti Kings v Sacramentu. Kalifornijski kralji so tako prekinili niz sedmih porazov.

Memphis Grizzlies so v kultnem Madison Square Gardenu odčitali šolsko lekcijo New York Knicks. Zvezdnik Grizzlies Ja Morant je dosegel 23 točk in podelil devet podaj za zmago s 120:108.