Morant v izdihljajih odločil tekmo med Memphisom in Minnesoto

Ja Morant je s košem 18 sekund pred koncem v Minneapolisu odločil izjemno razburljivo tekmo v korist Memphis Grizzlies. Morant je dosegel le 12 točk, a obenem najpomembnejši koš za zmago. Volkovi Donteja DiVincenza (27 točk, deset skokov, sedem podaj) so po košu Rudyja Goberta 2:39 minute pred koncem prišli do prednosti, toda Gobert je zgrešil dva prosta meta 1:09 pred koncem tekme, nato pa je Morant z dvema odličnima akcijama zasenčil soigralca Jarena Jacksona ml., ki je dosegel 33 točk in osem skokov. V zadnjih trenutkih tekme, na kateri si nobena ekipa ni priigrala večje prednosti kot šest točk, je Anthony Edwards (15 točk) dvakrat zgrešil met od daleč, kar bi domačim lahko prineslo zmago.

Medtem je Cade Cunningham dosegel trojni dvojček (23 točk, deset skokov, 17 podaj) in popeljal Detroit Pistons do zmage proti Toronto Raptors s 123:114. Immanuel Quickley je bil najboljši pri Torontu s 25 točkami. "To zmago smo preprosto potrebovali," je po tekmi dejal Cunningham: "Prispeli smo do pozitivnega izkupička in res se nismo želeli vrniti v minus. Želeli smo doseči nov niz."