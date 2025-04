Morant znova 'streljal' proti nasprotnikom in prejel zajetno kazen

V sporočilu lige NBA je izvršni podpredsednik Joe Dumars zapisal, da so zaradi neprimerne geste košarkarja kaznovali s 75.000 dolarji in dodal, da so že po prvem incidentu Moranta opozorili, "da je mogoče takšno gesto interpretirati v negativni luči".

Mnogi navijači so na spletu izpostavili, da so podobne kretnje na tekmah lige NBA večkrat izvedli tudi drugi košarkarji. Med njimi je zvezdnik LA Lakersov LeBron James, vendar on in ostali zaradi teh potez niso bili kaznovani. A jasno je, da je bila pri Morantu tokrat odločilna njegova zgodovina.