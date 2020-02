Morgan ponosno prisegel kot slovenski državljan, na voljo že v kvalifikacijah za EP

Slovensko izbrano vrsto čez slaba dva tedna čaka uvodni cikel kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2021. Slovenci bodo skupaj z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino igrali v kvalifikacijski skupini F, za uvod pa jih 20. februarja čaka gostovanje v madžarskem Sombotelu. Tekma v Areni Savaria se bo začela ob 18. uri. Tri dni kasneje aktualne evropske prvake v Kopru čaka še domača premiera. V nedeljo, 23. februarja, se bodo v Bonifiki ob 17. uri pomerili z Avstrijo. Selektor Rado Trifunović bo spisek kandidatov za tekmi z Madžarsko in Avstrijo obelodanil na novinarski konferenci v torek, 11. februarja. Na njem bo skoraj zagotovo tudi Jordan Morgan.



''Del svoje košarkarske kariere sem preživel v Sloveniji, ki me je naravnost očarala. Izjemno vesel ter ponosen sem, da sem prejel slovensko državljanstvo in bom lahko kandidiral za nastop v reprezentančnem dresu. Moja velika želja je, da se v nadaljevanju kariere preizkusim tudi na najvišji ravni evropske reprezentančne košarke in s slovensko reprezentanco zaigram na velikih tekmovanjih. Slovenija je aktualni evropski prvak in z velikim navdušenjem sem spremljal takratno evforijo vseh Slovencev. Veselim se, da se bom znova lahko predstavil fantastičnim navijačem in z velikim ponosom se bom boril za dres s slovenskim državnim grbom,"je ob prejetju slovenskega državljanstva izpostavil Jordan Morgan.



"Iskreno se zahvaljujemo državnemu zboru in vladi Republike Slovenije, pristojnima ministrstvoma ter vsem ostalim, ki so pripomogli, da je Jordan Morgan prejel slovensko državljanstvo. Morganove značajske lastnosti in igralske sposobnosti niso sporne. Prepričan sem, da se bo hitro vklopil v reprezentančno igralsko zasedbo in dodal svoj doprinos k uspešnim igram naše izbrane vrste,"je pristavil generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Radoslav Nesterović, ki je tako med vrsticami že razkril, da bo Morgan del zasedbe slovenske reprezentance za kvalifikacije za Eevropsko prvenstvo. To pomeni, da zraven ne bo Alena Omića, ki je sicer izrazil pripravljenost za igro ob pogoju, da bo zraven tudi v kvalifikacijah za OI. Anthony Randolph z Real Madridom igra Evroligo, tako da je jasno, da nanj Trifunović ne bo mogel računati. Vseeno upa, da bo Američan pripravljen nastopiti v poletnih kvalifikacijah za OI v Litvi.