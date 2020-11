Morgan ob vrnitvi v Ljubljano: V Stožicah prideta v poštev zgolj zmagi

"Morda se mnogi še ne zavedajo, kako pomembni tekmi nas čakata v soboto z Madžarsko in v ponedeljek z Ukrajino (obe tekmi si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in Voyo od 20.00 naprej, op. p.) . Februarsko reprezentančno okno je bilo zelo specifično za vse nas. Sploh zame, ki sem prvič okusil čar igranja za nacionalno vrsto. Dejstvo je, da na nobeni tekmi večina reprezentanc ni nastopila v polni zasedbi. Podobno je tudi tokrat, saj pogrešamo tri odlične soigralce, a tako pač je v športu in življenju. Tisti, ki smo tukaj, bomo storili vse, da zmagamo obe tekmi in s tem storimo zelo pomemben korak k želeni uvrstitvi na EP," je zbranim predstavnikom "sedme sile" prek videokonference uvodoma sporočil Jordan Morgan, ki bo podobno kot pred devetimi meseci eden od glavnih adutov novega selektorja Aleksandra Sekulića.