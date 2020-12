Cedevita Olimpija je na domačem parketu v 12. krogu lige Aba izgubila z zasedbo Mornarja iz Bara (88:93). S tem so zmaji prekinili serijo petih zaporednih zmag, vknjižili pa so šele drugi poraz v tej sezoni lige Aba. To je bil sicer tudi prvi domači poraz Olimpije po 335 dneh.

Več sledi ... Izid:

Cedevita Olimpija - Mornar Bar 88:93(15:33, 23:22, 26:19, 24:19)