Moška košarkarska reprezentanca v julijskih kvalifikacijah tudi v Stožicah

Slovenska izbrana vrsta je z dvema februarskima zmagama proti Češki popravila vtis iz prvega cikla, ko je izgubila proti Estoniji in premagala Švedsko. Po štirih odigranih tekmah je s tremi zmagami in porazom prevzela prvo mesto na lestvici skupine H. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze. Konec prvega dela kvalifikacij bo Slovenija začela na gostovanju pri Estoniji 3. julija, nato pa tri dni kasneje sledi še obračun proti Švedski, ki se bo v Stožicah začel ob 20. uri. Slovenija je zadnjo uradno tekmo v Stožicah odigrala 30. junija 2022 proti Hrvaški (97:69). Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo priprave začeli sredi junija. Odigrali bodo tudi pripravljalni dvoboj proti Italiji, ki bo na sporedu 27. junija v celjskem Zlatorogu.

Slovenijo do konca kvalifikacij čakata še dve tekmi. FOTO: Aljoša Kravanja

Po šestih odigranih tekmah bodo iz uvodnega skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine ter odigrale šest tekem. Izbrane vrste bodo vse rezultate iz prvega dela kvalifikacij prenesle v drugi del. Drugi del kvalifikacij za SP bo na sporedu že konec avgusta. Uvodni tekmi naj bi bili po predvidenem razporedu na vrsti 27. (v gosteh) in 30. avgusta (doma). Tudi v avgustovskem pripravljalnem obdobju bo slovenska reprezentanca odigrala dve pripravljalni tekmi. V sredo, 19. avgusta, bo v ljubljanskih Stožicah gostila Latvijo, tekmec za dvoboj 22. avgusta v celjskem Zlatorogu pa bo znan kmalu, je sporočila KZS. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

Slovenija ima po 4 odigranih tekmah tri zmage in en poraz. FOTO: Fiba

Drugi kvalifikacijski cikel drugega dela bo med 23. novembrom in 1. decembrom istega leta ter zadnji med 22. februarjem in 2. marcem prihodnje leto. Na 20. izvedbo moškega svetovnega prvenstva se bodo uvrstile najboljše tri selekcije iz vsake od štirih skupin. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Najboljša je bila v Španiji 2014 in na Filipinih 2023, ko je bila sedma.