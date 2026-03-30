Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Moška košarkarska reprezentanca v julijskih kvalifikacijah tudi v Stožicah

Ljubljana, 30. 03. 2026 14.35 pred 29 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA R.S.
Aleksander Sekulić

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo julija odigrala še zadnji dve tekmi prvega dela kvalifikacij za nastop na SP v Katarju leta 2027. Eno bo odigrala tudi v ljubljanskih Stožicah 6. julija, ko bodo varovanci Aleksandra Sekulića igrali proti Švedski.

Slovenska izbrana vrsta je z dvema februarskima zmagama proti Češki popravila vtis iz prvega cikla, ko je izgubila proti Estoniji in premagala Švedsko. Po štirih odigranih tekmah je s tremi zmagami in porazom prevzela prvo mesto na lestvici skupine H. Češka in Estonija sta doslej zbrali dve zmagi in dva poraza, Švedska ima zmago in tri poraze.

Konec prvega dela kvalifikacij bo Slovenija začela na gostovanju pri Estoniji 3. julija, nato pa tri dni kasneje sledi še obračun proti Švedski, ki se bo v Stožicah začel ob 20. uri. Slovenija je zadnjo uradno tekmo v Stožicah odigrala 30. junija 2022 proti Hrvaški (97:69). Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo priprave začeli sredi junija. Odigrali bodo tudi pripravljalni dvoboj proti Italiji, ki bo na sporedu 27. junija v celjskem Zlatorogu.

Slovenijo do konca kvalifikacij čakata še dve tekmi.
FOTO: Aljoša Kravanja

Po šestih odigranih tekmah bodo iz uvodnega skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine ter odigrale šest tekem. Izbrane vrste bodo vse rezultate iz prvega dela kvalifikacij prenesle v drugi del. Drugi del kvalifikacij za SP bo na sporedu že konec avgusta. Uvodni tekmi naj bi bili po predvidenem razporedu na vrsti 27. (v gosteh) in 30. avgusta (doma).

Tudi v avgustovskem pripravljalnem obdobju bo slovenska reprezentanca odigrala dve pripravljalni tekmi. V sredo, 19. avgusta, bo v ljubljanskih Stožicah gostila Latvijo, tekmec za dvoboj 22. avgusta v celjskem Zlatorogu pa bo znan kmalu, je sporočila KZS. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G, v kateri so Francija, Finska, Madžarska in Belgija.

Slovenija ima po 4 odigranih tekmah tri zmage in en poraz.
FOTO: Fiba

Drugi kvalifikacijski cikel drugega dela bo med 23. novembrom in 1. decembrom istega leta ter zadnji med 22. februarjem in 2. marcem prihodnje leto. Na 20. izvedbo moškega svetovnega prvenstva se bodo uvrstile najboljše tri selekcije iz vsake od štirih skupin. Slovenija se poteguje za peti nastop na SP. Najboljša je bila v Španiji 2014 in na Filipinih 2023, ko je bila sedma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka slovenska reprezentanca svetovno prvenstvo katar 2027
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677