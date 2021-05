Moška reprezentanca v košarki 3x3 v Gradcu brez olimpijske vozovnice

Na OI v Tokio potujejo tri najboljše reprezentance s turnirja v Gradcu. Te se bodo pridružile Japonski, Srbiji, Rusiji in Kitajski, ki so na olimpijski turnir uvrščene neposredno. Na igrah bo namreč nastopilo osem reprezentanc. Zadnjega potnika na poletne olimpijske igre bo dal drugi kvalifikacijski turnir v madžarskem Debrecenu, ki bo na sporedu od 4. do 6. junija. Slovenska moška reprezentanca si je tudi nastop na Madžarskem že zagotovila. Udeleženci in razpored turnirja bodo znani po koncu kvalifikacij v Gradcu.

"S porazom v četrtfinalu si nismo priigrali uvrstitve na olimpijske igre in tako cilja, ki smo si ga zadali, v Gradcu nismo dosegli. Poljaki so nas premagali z odličnim strelskim dnevom, saj so zadeli kar osem metov z razdalje. Z njihovim napadom se enostavno nismo mogli kosati. Tekmo smo znova dobro začeli, a na njihovo serijo 9:0 nismo več imeli odgovora in Poljaki so zasluženo zmagali. Olimpijske sanje še niso končane. Na turnirju v Debrecenu se bo delila še zadnja vstopnica za Tokio. Dobro se bomo pripravili in naredili vse, kar je v naši moči, da bi jo dobili prav mi," je povedal selektor slovenske vrste Matic Vidic.