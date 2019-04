Moštvo Sixta z visoko zmago odprlo finalno serijo proti MZT-ju

Sixt Primorska je redni del regionalne lige končala na prvem mestu in si s tem priborila prednost domačega igrišča v končnici in s tem tudi v finalu. To je bila velika prednost za slovenskega predstavnika, vsaj po rednem delu sodeč, saj so Koprčani dobili vseh 12 tekem v tej ligi pred svojimi gledalci.

Koprčani, lani so v finalu klonili proti novomeški Krki, so z MZT obe srečanji v rednem delu lige dobili, a po zelo rednem razpletu. Doma so zmagali po podaljšku z 91:84, v Skopju pri pozneje tretji ekipi rednega dela pa s točko razlike z 78:77. Gostje so sicer dosegli uvodni točki na srečanju, toda nato so domači povedli z 9:2. Sledil je delni izid 0:6 in le točka prednosti domačih v četrti minuti (9:8) ter slabe tri minute pred koncem uvodne četrtine (18:17), pred tem pa so gostje nekajkrat prevzeli tudi vodstvo. A je zaključek povsem pripadel Sixtu, ki je drugo četrtino začel z devetimi točkami prednosti.

V drugi četrtini so domači najprej povečali vodstvo na 35:21, potem so gostje dosegli deset točk v nizu in sredi tega dela igre znižali zaostanek le na štiri točke (35:31). Ob koncu je Koprčanom s hitrimi protinapadi in zgodnjimi zaključki metov uspel nov delni izid 9:0 in (51:36) in so na odmor ob polčasu odšli s 15 točkami zaloge. Nihanj v igri domačih nato ni bilo več, sredi tretjega dela je bilo že 66:45.

Preostali del predzadnje in zadnje četrtine je ostal povsem v rokah varovancev trenerja Jurice Golemcain trener gostov Đorđi Kočovni mogel storiti ničesar, da bi vsaj ublažil poraz na srečanju, v katerem so domači prevladovali tako pod obročem kot na zunanjih položajih; Koprčani so trojke zadeli z več kot polovično uspešnostjo (13:21), kar sedem jih je zadel Lance Harris, prvi strelec srečanja (24).

Po drugi tekmi doma bodo Koprčani tretjo tekmo igrali v četrtek v Skopju, kjer bo tudi morebitna četrta tekma v petek. Peti in zadnji predvideni dvoboj finalistov je na programu v ponedeljek, 8. aprila, v Kopru.

Liga ABA 2, finale:

Sixt Primorska - MZT Skopje 93:71