'Motiva ne manjka, v sezono želimo vstopiti z zmago in osvojiti prvo lovoriko'

Tradicionalno se bo tekmovalna sezona na slovenskih tleh začela z obračunom Superpokala, na katerem se bosta v torek ob 18.00 v dvorani Tri Lilije v Laškem udarili Cedevita Olimpija in Krka. Ljubljančani in Novomeščani so se na superpokalnem dvoboju nazadnje med seboj pomerili leta 2021 v Ljubljani. Cedevita Olimpija bo lovila svoj peti zaporedni superpokalni naslov, skupno trinajsti, Krka pa bo skušala osvojiti svojega šestega, prvega po letu 2016. Ekipi sta se med seboj za Superpokal doslej pomerili devetkrat, nazadnje je v Tivoliju leta 2021 semafor kazal 78:71 v korist Ljubljančanov.

Direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec, trener Zvezdan Mitrović in kapetan Jaka Blažič FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Cedevita Olimpija je pred začetkom nove sezone praktično povsem prenovila svojo člansko zasedbo, v njej so ostali le štirje igralci, ki so dres z zeleno-oranžnimi odtenki nosili tudi v sezoni 2023/24.

Cedevito Olimpijo po Superpokalu v nedeljo ob 21.00 v Železniku čaka obračun prvega kola regionalne lige z FMP-jem Soccerbet. Vse tekme tudi v tej sezoni v prenosu na Kanalu A in VOYO. Zasedba zmajev bo naslednji dan neposredno iz Beograda odpotoval v Romunijo, kjer se bo z Clujem pomerila še v prvem kolu rednega dela BKT EuroCupa.

Zmaji so v letošnjem pripravljalnem obdobju odigrali osem prijateljskih tekem, edina poraza pa so doživeli v neposrednih obračunih z evroligaši na turnirju v Tivoliju. Na zadnji preizkušnji pred Superpokalom so v Kopru z rezultatom 89:67 premagali Trst. Krka je na drugi strani uspela zadržati jedro ekipe iz minule sezone, ki ga sestavljajo Jan Špan, Miha Cerkvenik, Robert Jurkovič in Niko Bačvić, pripeljala je novega glavnega trenerja, Dejana Jakaro, novomeški klub pa so med drugim okrepili Tibor Mirtić, Jakob Čebašek in nazadnje Marc Garcia. Krka je v letošnjem poletju odigrala šest pripravljalnih tekem in zmagala trikrat. Novomeščani so dvakrat izgubili proti konkurentom iz regionalne lige, Dubaju in Budućnosti, enkrat proti GGD Šenčurju, premagali pa so Dinamo, Kormend in nazadnje Cibono. S 16 točkami se je v dresu Krke izkazala najnovejša okrepitev, Španec Marc Garcia Antonell, po poškodbi, ki jo je staknil na reprezentančni akciji, pa se je na parket vrnil Mirtić.

Aleksej Nikolić FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Krka bo tudi v novi sezoni nastopala v AdmiralBet Ligi ABA, za Novomeščane pa se sezona v regionalni ligi začenja v nedeljo, 22. septembra, ko v Športno dvorano Leona Štuklja prihaja Mega MIS. V minuli sezoni je Krka nastopila v finalu Pokala Spar, zmago na Kodeljevem je v februarju tesno, s 87:86, slavila Cedevita Olimpija. V državnem prvenstvu se je novomeški ekipi uspelo prebiti v polfinale, iz boja za državno lovoriko pa je Novomeščane izločil Kansai Helios Domžale. "Superpokal je prva v seriji tekem, ki se za nas začenja v prihodnjem tednu in pomeni tudi uraden začetek nove sezone. Moramo se dobro pripraviti in odigrati po naših najboljših močeh. Ob omejitvah pri številu tujcev v ekipi za tekme domačih tekmovanj, bodo več priložnosti za igro dobili domači igralci. To je priložnost zanje, da se dokažejo, sploh pa to velja za igralce, ki so imeli v času priprav težave s poškodbami in niso veliko igrali. Zdaj se ponuja priložnost, da se pokažejo še v boljši luči in se dokažejo tudi meni, kot trenerju," je pred Superpokalom v Laškem za uradno klubsko spletno stran povedal glavni trener Olimpije Zvezdan Mitrović.