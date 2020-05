Mulalić, Zagorac in Krampelj zapuščajo Cedevito Olimpijo

Mirko Mulalić, Saša Zagoracin Martin Krampelj so se Cedeviti Olimpiji pridružili preteklo poletje, pred začetkom tekmovalne sezone 2019/20. V sporočilu za javnost so "zmaji" dodali, da bo vodstvo kluba "v prihodnjih dneh nadaljevalo sestavo moštvo za tekmovalno sezono 2020/21".

Mulalić, otrok ljubljanskega kluba, je v sezoni 2019/20 na parket stopil na 17 tekmah lige ABA, dveh tekmah Evropskega pokala, vseh štirih preizkušnjah v Pokalu Spar ter na obeh tekmah Lige Nova KBM za prvaka. Na regionalni sceni je v 12,9 minute, ki jih je povprečno preživel na igrišču, dosegal 2,4 točke, 0,6 podaje in 0,6 skoke na tekmo, v Evropskem pokalu pa je na dveh tekmah dosegel 10 točk. V slovenskem pokalnem tekmovanju je skupno dosegel šest točk, v državnem prvenstvu pa se mu ni uspelo vpisati med strelce, dodajajo v vrstah Ljubljančanov.

Zagorac odšel z dvema tekmama v pokalu

Krampelj je v tej sezoni zaigral na treh tekmah v dresu Cedevite Olimpije in na 10 tekmah v dresu Andore kot posojeni košarkar ljubljanskega kluba. V moštvu Andore se je preizkusil na sedmih tekmah španskega državnega prvenstva ter v povprečju dosegal 1,9 točke in 1,0 skoka v 6,7 minute igre in treh tekmah Evropskega pokala ter beležil 3,3 točke in 2,0 skoka v nekaj več kot osmih minutah igre. V slovenskem državnem prvenstvu je zaigral na dveh tekmah in skupno dosegel pet točk, v Pokalu Spar pa se na drugi četrtfinalni tekmi proti Šenčurju ni vpisal med strelce.

V tekmovalni sezoni 2019/20 je Zagorac zaigral na dveh tekmah Pokala Spar. V drugem obračunu četrtfinalnega niza s Šenčurjem je na parketu preživel 20 minut in v tem času osmim točkam dodal štiri skoke, v dveh minutah finala s Koper Primorsko pa se mu ni uspelo vpisati med strelce.