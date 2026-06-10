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Mulero ostaja športni direktor Cedevite Olimpije

Ljubljana, 10. 06. 2026 16.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Chechu Mulero in Davor Užbinec

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je podaljšal sodelovanje s športnim direktorjem Chechujem Mulerom. Španec bo del ljubljanskega kolektiva ostal še vsaj prihodnji dve sezoni, so sporočili iz kluba.

"Vesel sem, da ostajam del Cedevite Olimpije. V Ljubljani smo v kratkem času zgradili stabilno in ambiciozno okolje, ki omogoča razvoj igralcev in ekipe. Pred nami so novi izzivi, ki jih prinaša nova sezona, a verjamem, da lahko skupaj nadaljujemo uspešno zgodbo in razveseljujemo naše navijače," je za klubsko spletno stran povedal Španec Chechu Mulero.

Ta se je Cedeviti Olimpiji pridružil pred začetkom sezone 2024/25, v obdobju njegovega vodenja športnega dela pa je članski kolektiv dosegel vidne uspehe tako na regionalni kot mednarodni ravni. Zmaji so se v zadnjih dveh sezonah po dvakrat uvrstili v četrtfinale evropskega pokala in lige Aba, obenem pa v svoje vitrine dodali vse domače lovorike, so zapisali Ljubljančani.

Ti so ob tem izpostavili tudi uspehe ekip mlajših starostnih kategorij. Cedevita Olimpija je v sezoni 2025/26 tako z ekipo do 18 let nastopila v zaključni fazi evroligaškega tekmovanja adidas NextGen v Atenah, ekipa do 19 let pa je na zaključnem turnirju osmerice najboljših ekip v ligi Aba osvojila tretje mesto.

"Chechu je s svojim znanjem, izkušnjami in vizijo pomembno prispeval k stabilizaciji in napredku kluba. Že pred prihodom v Ljubljano je veljal za enega od največjih strokovnjakov na svojem področju v Evropi, to pa s svojim delom, energijo in pristopom dokazuje iz dneva v dan," pa je dodal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

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