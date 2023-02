Murić, Blažič, Zoran Dragić in Morgan niso na seznamu za kvalifikacijski tekmi

Za tekmi proti Estoniji in Izraelu, ki na srečo reprezentance nista odločilni, saj si je Slovenija že novembra lani zagotovila mesto med 32 reprezentancami sveta, so prijavljeni Saša Ciani, Jakob Lovrenc Čebašek, Gregor Glas, Robert Jurković, Urban Klavžar, Jan Kosi, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Petar Vujačić.

"Ne glede na to, da smo že uvrščeni na SP, želimo zadnji dve tekmi odigrati po najboljših močeh. Zbrali se bomo v precej pisani zasedbi. Manjkalo bo nekaj nosilcev igre, po drugi strani pa je to lepa priložnost, da se nekateri drugi igralci pokažejo slovenski javnosti," je spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedal selektor Aleksander Sekulić.

"Nobena tekma v dosedanjem delu kvalifikacij ni bila lahka. Tega smo že vajeni in naša naloga je, da se v tem kratkem času ustrezno uigramo in pripravimo. Navijačem se z dobro predstavo želimo zahvaliti za podporo na vseh tekmah. Bili so pomemben faktor pri uvrstitvi na prvenstvo in upam, da se bodo tudi tokrat zbrali v lepem številu," je dodal Sekulić.