Murić: Luka je zame eden najbolj nadarjenih košarkarjev vseh časov

"Zagotovo pomembna tekma za samozavest, z nami je bil prvič tudi Luka. Sem vesel te zmage. Sedaj nas čakajo tekme, kjer si ne smemo privoščiti napak. Vsaka tekma bo težka in vsak bo moral dati vse od sebe. Komaj čakamo in upamo, da se bomo na koncu lahko veselili," je po zmagi nad Brazilijo in pred odhodom v grški Pirej dejal Edo Murić.

Reprezentanci se je ob zmagi pridružil tudi Luka Dončić, ki je bil z 32 točkami, sedmimi skoki in sedmimi asistencami najbolj zaslužen za zmago Slovenije na generalki pred kvalifikacijskim turnirjem za olimpijske igre.