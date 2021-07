Kapetan košarkarjev o razdelitvi vlog v ekipi: Jasno je, kdo je glavni

Slovenska košarkarska reprezentanca se je s kapetanom Edom Murićem na čelu na Gorenjskem zbrala na zadnjih pripravah pred odhodom na Japonsko, kjer se bodo 23. julija začele olimpijske igre. Murić je znova poudaril, da Slovenija na Japonsko ne bo šla zgolj na izlet, edino slabost pa vidi v tem, da bodo igre potekale za zaprtimi vrati.

icon-expand Edo Murić FOTO: Aljoša Kravanja

Košarkarji, ki bodo po rokometaših druga slovenska reprezentanca na poletnih olimpijskih igrah, bodo do srede trenirali na Gorenjskem, kjer so se pripravljali že na kvalifikacijski turnir. V petek v zgodnjih jutranjih urah bo reprezentanca iz Benetk poletela v japonski Fukui, kjer bo pred prihodom v olimpijsko vas (21. julija) opravila še krajši pripravljalni kamp. "Na Japonsko ne gremo na izlet, ampak gremo doseč čim odmevnejši rezultat. Bomo videli, kako daleč bomo prišli. Zelo ponosni smo na to, da bomo kot prva slovenska generacija igrali na OI in da smo spisali novo poglavje v zgodovini slovenske košarke. Tja gremo s prepričanjem, da spadamo med 12 najboljših moštev na svetu," je jasen Edo Murić, ki si želi, da bi reprezentanca imela razlog za veselje tudi ob vrnitvi z iger.

Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, in bo potekal do 7. avgusta. Mojtim bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igral proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski in 1. avgusta ob 10.20 še proti Španiji.

"Delati moramo naprej. Videli smo, da se je naše dozdajšnje delo obneslo, in ne vidim razloga, zakaj ne bi tako delali še naprej. Imamo kar težko skupino, ampak najprej moramo biti osredotočeni na prvo tekmo proti Argentini, potem pa bomo gradili naprej," pravi 29-letnik, ki je znova opozoril na odlično vzdušje v ekipi. "Pokazali smo, da imamo veliko srce, da nismo egoisti, in če komu ne gre v napadu, bo toliko bolj garal v obrambi. To je tisto, kar napravi ekipo. Vsi smo tu z enim ciljem in vlečemo v isto smer. Uživamo vsako sekundo skupaj in upam, da bomo lahko uživali še v kakšnem uspehu več."

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja

So pa naloge v reprezentanci jasne. "Če ima ekipa takega vodjo, kot je naš Luka Dončić, se mora ekipa podrediti in delati za skupni uspeh. Vemo, kdo je glavni in komu moramo pomagati," Murić ne skriva dejstva, da je Dončić glavno slovensko orožje.

Zlato medaljo iz Ria de Janeira bodo branili Američani, ki so bili tam v finalu boljši od Srbije s 96:66. Bron je po zmagi nad Avstralijo z 89:88 osvojila Španija.

Kot enega ključnih tvorcev uspeha pa je izpostavil še glavnega trenerja Aleksandra Sekulića: "Od Sekulića sem pričakoval dobro delo in po mojem mnenju je to tudi pokazal. Je velik profesionalec, ki ve veliko o košarki. Ima avtoriteto, obenem pa je naš prijatelj. Mislim, da bi ga morali bolj izpostavljati, ker je eden glavnih 'krivcev' za naš uspeh. Zelo smo veseli, da ga imamo." Že prej je bilo jasno, da bodo zaradi pandemije covida-19 na Japonskem veljali strogi varovalni ukrepi, pred dnevi pa je postalo jasno, da bodo letošnje igre v celoti potekale za zaprtimi vrati. To je Murić izpostavil kot edino slabost OI, ki sicer vsem predstavljajo velik izziv in motivacijo. "To, da bomo v mehurčku in si ne bomo mogli ogledati Tokia, ki je izjemno mesto, ter da ne bo navijačev, je mogoče edina slaba stvar, ampak za vse ekipe in športnike bo enako. Lahko pa to tudi pomaga ohranjati koncentracijo in mirne glave," je tudi v tem nekaj pozitivnega našel Murić. Slovenijo prva tekma na olimpijskem košarkarskem turnirju čaka 26. julija ob 6.40 zjutraj po slovenskem času, in sicer proti Argentini.