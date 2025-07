Murić: Ne smemo jemati kot samoumevno, da Luka vsako poletje preživi z reprezentanco

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je pred dnevi začela priprave na letošnje evropsko prvenstvo. Uvodne dni preživlja na Rogli. Slovenija se bo od ponedeljka dalje z nekaj vmesnimi postanki vse do odhoda na prvenstvo pripravljala v Ljubljani. V Katovice bo odpotovala 25. avgusta. Edo Murić bo po EP uradno končal reprezentančno kariero, zato je to poletje še posebej motiviran.

Selektor Aleksander Sekulić sicer še ni pozdravil vseh košarkarjev. Klemen Prepelič in Miha Cerkvenik sta ekipo pričakala neposredno na Rogli, Josh Nebo naj bi se soigralcem priključil v drugem ciklu, Luka Dončić pa predvidoma v tretjem ciklu priprav. Odsoten je tudi Vlatko Čančar, ki z novimi delodajalci trenutno ureja zadeve ob prestopu v milanski klub.

Pred začetkom reprezentančnih priprav sta klubski status za prihajajočo sezono uredila tudi Gregor Hrovat in Leon Stergar. Hrovat po odličnih predstavah še naprej ostaja v dresu Dijona, po novem pa mu bo družbo v Franciji delal Stergar. Novopečeni očka bo znova nosil zeleno beli dres, saj je okrepil moštvo Limogesa.

Slovenska reprezentanca bo med pripravami na EuroBasket odigrala šest prijateljskih tekem. Domačim gledalcem se bo predstavila 8. avgusta ob 20.15 uri v Stožicah proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem ter 19. avgusta ob 20. uri prav tako v Ljubljani proti Veliki Britaniji. Ob tem bo odigrala tudi štiri gostujoče dvoboje.

42. izvedba EuroBasketa bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del bodo od 27. avgusta do 4. septembra gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo od 6. septembra dalje odvil tudi sklepni del prvenstva.

Reprezentanci Slovenije in Nemčije bosta 10. avgusta v Mannheimu odigrali še povratni obračun, novi izjemni kvalitetni tekmi pa bodo slovenski reprezentanti odigrali sredi avgusta, ko bodo gostje latvijske košarkarske zveze, ki pripravljala generalko pred evropskim prvenstvom. Slovenija bo 15. avgusta moči merila z Litvo in 16. avgusta v Rigi še z reprezentanco Latvije. Nekaj dni pred potjo na prvenstvo v Katovice se bodo Slovenci odpravili še v Srbijo. S svetovnimi podprvaki in tretjeuvrščeno reprezentanco zadnjih olimpijskih iger se bodo pomerili 21. avgusta. Pripravljalne tekme:

8. avgust: Slovenija : Nemčija (Ljubljana - Stožice)

10. avgust: Nemčija : Slovenija (Mannheim)

15. avgust: Litva : Slovenija (Šiauliu)

16. avgust: Latvija : Slovenija (Riga)

19. avgust: Slovenija : Velika Britanija (Ljubljana - Stožice)

21. avgust: Srbija : Slovenija (Beograd)

Luka Dončić FOTO: Fiba icon-expand

Štiriindvajset reprezentanc je razdeljenih v štiri predtekmovalne skupine. Skupina A bo tekme skupinskega dela igrala v Rigi, skupina B v Tampereju, skupina C bo moči merila v Limassolu in skupina D v Katovicah. V skupinah A in B bodo reprezentance s skupinskim delom začele 27. avgusta, v skupinah C in D pa je prvo kolo na sporedu 28. avgusta. Skupinski del se zaključi 3. septembra (skupini A in B) oziroma 4. septembra (skupini C in D).

Skupina A (Riga): Portugalska, Estonija, Latvija, Turčija, Srbija, Češka

Skupina B (Tampere): Nemčija, Finska, Velika Britanija, Litva, Švedska, Črna gora

Skupina C (Limassol): Ciper, Italija, Gruzija, Grčija, Španija, Bosna in Hercegovina

Skupina D (Katovice): Islandija, Francija, SLOVENIJA, Poljska, Belgija, Izrael

Edo Murić FOTO: Fiba icon-expand