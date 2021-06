Pred odhodom v Kaunas: Nismo favoriti, a premagamo lahko vse

"Mislim, da so bile priprave uspešne. Ocenil bi jih z oceno pet. Vsi fantje so na pripravah pokazali veliko mero motivacije, koncentracije in seveda pripravljenosti, da smo se lahko maksimalno pripravili na te za nas zelo pomembne kvalifikacije. Pogoji za delo so bili vrhunski. Vsi pogoji so izpolnjeni, da gremo lahko v Kaunas samozavestni in z velikimi pričakovanji," je uvodoma dejal selektor Aleksander Sekulić.

Na pripravah je sodelovalo 15 košarkarjev, v Litvo jih bo odpotovalo 14, 24 ur pred tekmo pa bo moral selektor določiti dvanajsterico za tekmo. Selektor se je odločil, da doma ostane Jan Kosi. "Težko smo sprejeli odločitev, kdo bo ostal doma, ampak taka so pravila in te odločitve je pač treba sprejeti," je povedal Sekulić.

Dodal je, da je bila glavnina priprav posvečenih njihovi igri, malo pa so že pogledali tudi proti Poljski, ki bo drugi tekmec Slovenije v Litvi. "Morali se bomo prilagoditi tekmam. Vsi bodo imeli veliko željo, da premagajo evropske prvake. Nikogar ne smemo podcenjevati," je jasen selektor in s tem se strinjajo tudi igralci.

"To je nekaj največjega, kar se lahko zgodi športniku. Evropska in svetovna prvenstva veliko igralcev odpove, pri olimpijskih igrah pa ni tako. To so sanje vsakogar. Gotovo ne bo lahko, ampak vemo, da lahko premagamo vse ekipe. Bo pa vse odvisno od nas, upam, da bomo imeli dober teden," razmišlja kapetan Edo Murić.