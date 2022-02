Murić po zlata vredni zmagi: Vesel sem, da se dvigujemo

"Čestitke fantom. To je pomembna zmaga. 25 minut smo igrali odlično v obrambi, v napadu pa prikazali ekipno igro. Ko vodiš s tako visoko prednostjo, navadno pade osredotočenost. Mi smo tekmecem dovolili, da se vrnejo. Na koncu smo zasluženo zmagali," je bil po tekmi zadovoljen trener zmajev Jurica Golemac.

Najboljši strelec Cedevite Olimpije je bil s 13 točkami Jaka Blažič, 12 jih je dodal Yogi Ferrell, še eno manj pa Edo Murić, ki je po tekmi poudaril, kako pomembam rezultat je uspel zmajem. "To je za nas velika zmaga. Odigrali smo res dobro. Vesel sem, da se dvigujemo, in upam, da bomo do premora držali ta ritem."

Ljubljančani so srečanje v Stožicah odprli zelo poletno, saj so po desetih minutah igre že vodili za 21 točk, po čemer dvoma o zmagovalcu do konca ni bilo več. "V tekmo smo vstopili z neverjetno energijo. Zadeli smo nekaj odprtih in izdelanih metov, protinapadi je bil odličen, tudi obramba na začetku. V prvem polčasu smo bili na zelo visoki ravni, zato nas je bilo v drugem težko ujeti," je še zaključil kapetan slovenske reprezentance.