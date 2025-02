Murić: Po koncu EP končujem reprezentančno pot

Sergej Macura, Urban Kroflič, Žak Smrekar in Dan Duščak bodo prvič del slovenske članske reprezentance v košarki, v izbrano vrsto pa se vrača Gregor Hrovat. Slovenija bo v petek igrala z Ukrajino, tri dni pozneje pa se bo prav tako v Rigi pomerila z Izraelom. In s tem zaključila kvalifikacijski ciklus, ki ga je uspešno končala s predčasno uvrstitvijo na EP.

Slovenija si je petnajsti zaporedni nastop na evropskem prvenstvu priigrala novembra, na EP, ki ga bodo konec avgusta in septembra gostile Latvija, Ciper, Finska in Poljska, pa je iz naše skupine že uvrščen tudi Izrael.

Na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića za zadnji dve kvalifikacijski tekmi za EP proti Ukrajini in Izraelu je petnajst igralcev. Od nosilcev igre iz preteklih kvalifikacijskih terminov bodo manjkali Klemen Prepelič, Jaka Blažič in Zoran Dragić, je pa kapetan Edo Murić na zadnjem druženju s sedmo silo oznanil, da bo po letošnjem Eurobasketu verjetno sklenil reprezentančno pot: "Zelo težko me bo še kdo prepričal."

Edo Murić

Čeprav Slovenijo še čakata zadnji dve tekmi v kvalifikacijah za EP, pa kapetan Murić kot rečeno že razmišlja o eurobasketu, ki bo letos poleti. V pogovoru z novinarji je priznal, da bo to zanj verjetno zadnje veliko tekmovanje v državnem dresu, zato je pozval ostale člane zlate generacije, da se potrudijo in letos skupaj spišejo še eno lepo zgodbo.

Slovenija že ima v žepu, tako da bosta tekmi pomembni zgolj z vidika točk za lestvico Mednarodne košarkarske zveze Fibe, po kateri se določajo jakostni bobni na žrebu 27. marca. Slovenija je trenutno kot sedma evropska reprezentanca v drugem kakovostnem razredu. Mnogi igralci Slovenije so že nakazali, da se njihovo udejstvovanje v reprezentanci počasi zaključuje, danes je javno o tem spregovoril tudi Edo Murić, ki ob izostanku Luke Dončića opravlja vlogo kapetana reprezentance. "Pri 33 letih se počutim odlično, verjamem, da imam pred seboj še nekaj let kariere, a hkrati se zavedam, da me bo po letošnjem evropskem prvenstvu zelo težko prepričati, da še kdaj oblečem reprezentančni dres. Doma imam mlado družino, ki se vsako leto veseli poletnih dni, in prišel je čas, da dam njej prednost," je povedal Edo Murić. V tretje življenjsko obdobje so poleg Murića zakorakali še mnogi košarkarji, ki so v zadnjem desetletju oblikovali uspehe slovenske reprezentance: Zoran Dragić (35 let), Jaka Blažič (34), Klemen Prepelič (32), Aleksej Nikolić (30), Gregor Hrovat (30).

Klemen Prepelič in Aleksander Sekulić

"Verjamem, da se mnogi moji vrstniki zavedajo, da prihaja čas, ko bomo morali štafeto predati mlajšim igralcem. Lepo bi bilo, da se letos še enkrat zberemo v polnem številu, da opravimo priprave, kot je treba, in da na evropskem prvenstvu prikažemo igro, ki nas je krasila v preteklem obdobju."

"Jaz bom zagotovo prišel čim bolje pripravljen, verjamem, da tudi mnogi ostali, če jim bo zdravje to dopuščalo. Upam, da bo z nami tudi Luka Dončić, ki je z menjavo v Los Angeles doživel hud šok, a je zdaj tam, kjer si zasluži - v največjem klubu na svetu," je dodal Murić. Kapetan je nekaj besed namenil tudi novim soigralcem v reprezentanci. "Glede na to, da smo si že novembra zagotovili mesto na evropskem prvenstvu, je prav, da so za ti dve tekmi priložnost dobili mlajši igralci. Večina nosilcev igre je dobila počitek, jaz kot kapetan pa sem se z veseljem odzval, da bom tem mladim igralcem, ki jih čakata dve zahtevni tekmi, pokazal, kaj je smisel igranja v reprezentanci."

Žiga Daneu