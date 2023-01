Murić po (novem) bolečem porazu v Evropi: Naučili smo se nekaj novega

Edo Murić je bil po tekmi prepričan, da je razlog za novi poraz v Evropi jasen: "Igralci Burse so bili veliko bolj agresivni od nas. Imeli so veliko odprtih metov in so jih tudi zadeli. Danes so bili boljša ekipa, mi pa smo se nekaj novega naučili. Veliko bolje se bomo morali znajti proti tako agresivni igri. Najti moramo način, kako igrati proti taki ekipi."