Murić se nadeja popolne udeležbe in pravi, da so OI sanje vsakega košarkarja

"Nimamo česa izgubiti. Lahko pa veliko pridobimo. Zavedamo se, da so trenutno v skupini močnejše reprezentance od nas, a upam, da bodo tokrat prisotni vsi, ki so bili del zlate reprezentance, ko smo osvojili evropsko prvenstvo. Glede na to, da ne bo prostora za napake, se bomo morali stoodstotno zbrati, skušali bomo ponoviti zgodbo iz leta 2017 in skupaj oditi na olimpijske igre, ki so sanje vsakega košarkarja,"je našemu novinarju Davidu Stropniku razkril Edo Murić.

Na vprašanje, ali bo poleti ponovno zraven tudi Luka Dončić, je Murić odgovoril: "Dejal nam je, da pride. Zasluženo ga omenjajo kot najboljšega igralca sveta. Potrebno mu je dati čas, da uživa v igrah, ki jih kaže. Rad ima Slovenijo, a moramo mu dati prostor za odločitev. Če bo po naporni NBA sezoni še imel dovolj moči, bo zagotovo zraven. V to ne dvomim. Upam, da se bo KZS uspela dogovoriti tudi z Anthonyjem Randolphom. Če bodo vsi zraven, imamo lepe možnosti za uspeh."

Za slovenske košarkarje bo dodaten motiv predstavljalo dejstvo, da na olimpijskih igrah doslej še niso nastopili. "Gotovo je to dodatna motivacija. Želimo se uvrstiti na ta turnir, saj vemo, da bodo vse države prišle v najboljših ekipah. Ne bo odstopanja, tako kot na minulem svetovnem prvenstvu. Radi bi videli, kje smo v svetovnem merilu."