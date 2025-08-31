Svetli način
Košarka

Murić: Škoda za zapravljeno priložnost, proti Belgiji šteje samo zmaga

Katovice, 31. 08. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 20 minutami

A.V.
0

Slovenski košarkarji so kljub porazu na tekmi s Francijo (103:95) prikazali povsem drugačen obraz. Če smo proti Poljski spremljali žalostno podobo slovenske reprezentance, so bili Luka Dončić in druščina še dobre štiri minute pred koncem obračuna z galskimi petelini v igri za (presenetljivo) zmago. Na koncu je Slovencem nekoliko pošla sapa, najstarejši v izbrani vrsti Edo Murić pa poudarja, da se raven slovenske igre iz tekme v tekmo izboljšuje.

"Tudi na tekmi s Poljsko smo fantje dali vse od sebe, a so bili gostitelji turnirja strelsko neverjetno razpoloženi. Tokrat pa sta bili za nas usodni trojki Sylvaina Francisca v končnici in fizična moč pod obročema. Tu nam je zmanjkal še kakšen dodaten centimeter, a nič ne de. Ponosen sem na svoje soigralce, ki so se junaško borili skozi vseh 40 minut," je po porazu s Francijo s 103:95 dejal Edo Murić.

Triintridesetletni Ljubljančan je znova odigral odlično v obrambi in bil še  drugič v dveh dneh ob Luki Dončiću in Klemenu Prepeliču eden od treh najboljših strelcev evropskih prvakov izpred osmih let. "V športu na koncu štejejo le zmage. Toda moramo vsi skupaj nekaj razumeti, da smo igrali proti enemu od glavnih favoritov za kolajno. Škoda za zapravljeno priložnost, proti Belgiji pa danes šteje zgolj in samo zmaga," sporoča mlajši od bratov Murić.

Edo Murić
Edo Murić FOTO: Fiba

Edo je že na uvodni tekmi s Poljsko dosegel 17 točk, proti Franciji pa eno manj. "Zdaj je najbolj pomembno, da se čim bolje spočijemo in pripravljeni pričakamo začetek obračuna z Belgijo. Ta tekma je za nas kot finale. Če bomo ponovili pristop s tekme proti Franciji, potem se ne gre bati za končni rezultat," je bil več kot jasen Murić in ob koncu dodal:

"Kar je bilo, je bilo. Pozornost mora biti vselej usmerjena v prihodnost oziroma nove izzive. Za nas je zdaj najpomembnejši obračun z Belgijci, ki nikakor niso naivna reprezentanca."

košarka evropsko prvenstvo slovenska reprezentanca edo murić francija
