Murić: Škoda za zapravljeno priložnost, proti Belgiji šteje samo zmaga

"Tudi na tekmi s Poljsko smo fantje dali vse od sebe, a so bili gostitelji turnirja strelsko neverjetno razpoloženi. Tokrat pa sta bili za nas usodni trojki Sylvaina Francisca v končnici in fizična moč pod obročema. Tu nam je zmanjkal še kakšen dodaten centimeter, a nič ne de. Ponosen sem na svoje soigralce, ki so se junaško borili skozi vseh 40 minut," je po porazu s Francijo s 103:95 dejal Edo Murić.

Triintridesetletni Ljubljančan je znova odigral odlično v obrambi in bil še drugič v dveh dneh ob Luki Dončiću in Klemenu Prepeliču eden od treh najboljših strelcev evropskih prvakov izpred osmih let. "V športu na koncu štejejo le zmage. Toda moramo vsi skupaj nekaj razumeti, da smo igrali proti enemu od glavnih favoritov za kolajno. Škoda za zapravljeno priložnost, proti Belgiji pa danes šteje zgolj in samo zmaga," sporoča mlajši od bratov Murić.