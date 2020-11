Murić: V februarskem ciklu moramo dokazati, da smo najboljša ekipa v skupini

"Izpolnili smo cilj in dosegli dve zmagi, ki sta nas močno približali evropskemu prvenstvu. Čeprav sta bili obe dokaj prepričljivi, pot ni bila enostavna. Fantje so morali garati vseh 40 minut. Malce se nam je poznala utrujenost, saj smo pred manj kot 24 urami igrali tekmo z Ukrajino, na drugi strani pa so bili Avstrijci sveži. V drugem polčasu nam je nekaj težav povzročala conska obramba, toda s čvrsto obrambo smo prišli do zasluženega uspeha,"je po drugi zmagi povedal selektor slovenske moške članske reprezentanceAleksander Sekulićin bil še naprej izčrpen v komentarju. "V to kvalifikacijsko okno smo prišli po dve zmagi in na koncu nam je to uspelo. Ob začetku priprav je bilo najbolj pomembno prepričati fante, na kakšen način si želimo, da naša reprezentanca izgleda. To so že na prvem treningu sprejeli, odlično trenirali in bili zelo pozitivno naravnani. Osnovna ideja je bila, da v tem kratkem času ekipo povežemo. S pravim pristopom igralcev nam je to uspelo in nato je bilo veliko lažje narediti tisto, kar se je od nas pričakovalo. Vsekakor imamo v igri še precej rezerve. Naredili bomo podrobno analizo in zadeve v naslednjih tekmah skušali še izboljšati. Prav gotovo je ena izmed teh uigranost, saj bi napadalno lahko izgledali bolj natančni, s tem pa bi prišla tudi strelska učinkovitost. Si pa še naprej želimo igrati hitro in atraktivno, saj imamo ekipo, ki je tega sposobna. Verjamem, da če se bomo zbrali v podobni zasedbi kot tokrat, lahko nadaljujemo v takšnem ritmu."