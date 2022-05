Murić: Vemo, da nas v Beogradu čaka pekel, a pritiska ni

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Stožicah pred 9435 navijači, kar je rekord na posamezni tekmi v tej sezoni lige Aba, dobili odločilno tretjo tekmo proti Crveni zvezdi. Zmaji so skoraj ves drugi polčas vodili, a so gostje po čudni sodniški odločitvi izenačili tik ob koncu tekme. Marsikdo se je bal, da bodo Ljubljančani v podaljšku psihološko padli, a so storili ravno nasprotno. Zaigrali so še bolje in poskrbeli, da bo o potniku v finale odločal petkov obračun v Beogradu. Prvi junak srečanja, Edo Murić (21 točk), se je po tekmi zahvalil sijajni publiki, v delo sodnikov pa se ni želel spuščati.

Kapetanu Jaki Blažiču (1/8) in Yogiju Ferrellu (2/13) met iz igre na tekmi s Crveno zvezdo, ki bi za Cedevito Olimpijo kaj lahko bila zadnja v tej sezoni lige Aba, ni stekel. Jacob Pullen je za nameček zaradi težav z osebnimi napakami odigral vsega 14 minut, zato je breme v napadu nase prevzel Edo Murić. Kapetan slovenske reprezentance je v ključnih trenutkih ohranil mirno kri ter z 21 točkami in sedmimi skoki (zadel je štiri trojke, op. a.) soigralce povedel do izjemne zmage proti edinemu evroligašu iz prostora nekdanje skupne države. "Vedeli smo, da bomo morali odigrati eno najboljših tekem sezone, če želimo zmagati. Mislim, da smo se – razen prvih štirih, petih minut – res borili kot levi. Nismo jim dopuščali lahkih košev. V obrambi smo zelo dobro zapirali, kar nam v Beogradu ni uspelo," je razloge za uspeh na novinarski konferenci iskal Murić.

V tej sezoni regionalnega prvenstva ni še nobene tekme s tribun spremljalo več gledalcev. Skoraj 9500 jih je v Stožicah pripravilo zares dobro vzdušje. Navijanje ni ponehalo niti po odličnem začetku Crvene zvezde, ki je na hitro povedla s 16:5, niti takrat, ko je Luka Mitrović v zadnji sekundi izkoristil sodniško darilo za podaljšek. "Hvala publiki, ki je iz nas iztisnila zadnje atome moči. Bili smo zelo 'zmatrani'. Fizično je bila tekma zelo težka, veliko se je teklo. A ko imaš za seboj take ljudi, dobiš supermoči. Oni so tisti, ki so nas 'porinili' v to zmago," je razlagal vidno izčrpani Murić. Vrhunci druge tekme polfinala lige Aba med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ne verjame, da je bilo kar koli namernega Dodatnih pet minut je Cedevita Olimpija dobila z rezultatom 12:4, čeprav se je zdelo, da je po veliki vrnitvi v boljšem momentu Crvena zvezda. Po koncu rednega dela je odlično delo opravil trener zmajev Jurica Golemac, ki je umiril svoje varovance. "Bilo je dosti informacij, ali je čas potekel ali ne. O tem razmišljaš, a trener nam je dejal, naj na to pozabimo, naj se osredotočimo na zadnjih pet minut, ker tekma še ni končana," je živčne trenutke v Stožicah, ko je na parket priletelo tudi kar nekaj neljubih predmetov, podoživel najboljši strelec Ljubljančanov. 30-letnik je priznal, da si je v garderobi takoj po koncu tekme pogledal posnetek sporne akcije, ko so sodniki dosodili koš in še osebno napako, pa čeprav se je čas ob Mitrovićevem metu že iztekel. "Razlag je lahko veliko. Vsi smo ljudje. Ne verjamem, da je bilo kar koli namernega. Enostavno so v tej ligi veliki pritiski, igra se za Evroligo, zato je treba pričakovati vse. Za nas je pomembno, da ostanemo osredotočeni na tekmo, da kontroliramo, kar je v naši moči." "Rekel sem jim, da je okej. Očitno moramo petkrat premagati Zvezdo za eno zmago. Rekli smo, da ne bomo odnehali, da bomo šli naprej. 30, 45 sekund so bili z glavo dol, nato pa so dvignili glave," pa je o reakciji svojih varovancev v premoru med rednim delom in podaljškom ponosno razlagal Jurica Golemac.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Lažje dvakrat Zvezdo kot trikrat Partizan Kljub odmevni zmagi – za Olimpijo prvi proti Crveni zvezdi v tej sezoni – pa delo zmajev nikakor ni končano. Po izenačenju v zmagah na 1:1 bo o potniku v finale odločala petkova tretja tekma v Beogradu. "Da dvakrat zapored premagaš Zvezdo, moraš biti pa res zelo, zelo dober. Zvezda je z razlogom najboljša obrambna ekipa v Evroligi. Njihovi igralci so 'mašine', ki dajejo kri za ta dres. To je pri njih tradicija. Vemo, da nas v Beogradu čaka pekel. A pritiska ni, na nas je samo, da se dokažemo. Da pokažemo vsem, da znamo igrati. Do zadnje sekunde se ne bomo predali," je o petkovem izzivu povedal Murić. Nad sodniško odločitvijo ob izteku rednega dela je bil začuden tudi zvezdnik NBA Jusuf Nurkić:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi v drugem polfinalu bo o zmagovalcu odločala tretja tekma. Partizan bo gostil Budućnost. Murić v finalu bolj vidi svojo nekdanjo ekipo, za katero verjame, da jo Olimpija lahko premaga. "Liga Aba je v tej sezoni zelo izenačena. Videli smo serije, ko je ekipa v formi ves čas zmagovala, a je nato prišla druga ekipa, ki je prav tako nenehno zmagovala. Zagotovo je lažje dvakrat premagati Zvezdo kot trikrat Partizan. Verjamem, da bo Partizan dobil zadnjo tekmo. Trikrat premagati takega velikana je zares težko. A gremo tekmo po tekmo. Verjamemo, da lahko, to je najpomembnejše. Naredili bomo vse, da bi prišli čim dlje."