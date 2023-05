Murić: Verjamemo, da lahko presenetimo Partizan

"Zadovoljen sem, da smo se uvrstili v polfinale lige ABA. Menim, da smo povsem zasluženo med štirimi najboljšimi regionalnimi moštvi. V polfinalu nam bo nasproti stalo moštvo Partizana, ki je v dozdajšnjem delu v tem tekmovanju sezone pokazalo največ. Zavedamo se, da nas čaka najtežja možna ovira, ampak to ne zmanjšuje naših ambicij. Iz tega polfinalnega obračuna želimo priti kot zmagovalci in se boriti za lovoriko," je uvodoma dejal eden najizkušenejših mož v zeleno-oranžnem dresu Edo Murić , ki o polfinalnem tekmecu govori z izbranimi besedami.

Na novinarsko vprašanje, ali je Cedevita Olimpija v določeni prednosti, ko je govora o svežini moštva v primerjavi z neprimerno bolj obremenjenim Partizanom, je Murić odgovoril: "To je vselej dvorezen meč. Lahko se obrne v eno ali drugo smer. Res je, da smo mi nekoliko bolj sveži v primerjavi s Partizanom, a po drugi strani so oni v zadnjem obdobju odigrali bistveno več močnejših tekem, s čimer so lahko stopnjevali svojo formo. Bomo videli že v soboto, kdo je bil v prednosti pred začetkom dvoboja. Menim, da možnosti za zmago v Beogradu so, a bomo morali za to odigrati praktično brezhibno tekmo."

"Mislim, da je bila edina slabost Partizana v četrtfinalu proti Studentskemu centru predvsem psihična iztrošenost po nesrečnem evroligaškem porazu z Realom. Potem pa je tu še zelo motiviran tekmec, ki je odigral izjemno četrtfinalno serijo. Studentski centar je v letošnji sezoni že marsikoga presenetil, trener Andrej Žakelj jih je odlično pripravil, toda na tretji tekmi je vendarle prišla do izraza razlika v kakovosti. Vemo, da nas čaka zelo zahteven nasprotnik, ki si je začrtal zgolj en cilj: zmago v ligi ABA. Veliko bo odvisno od prve tekme v Beogradu, ki jo bomo morali odigrati brez napak, če bomo želeli računati na presenečenje. O njihovi kakovosti ni treba izgubljati besed," se zahtevnosti prihajajočih obračunov s Kevinom Panterjem , Mathiasom Lessortom in druščino zaveda dolgoletni slovenski reprezentant.

Odsotnost Josha Adamsa je velik hendikep

Pri Ljubljančanih se bo odsotnost enega od nosilcev igre na položaju organizatorja igre Josha Adamsa še kako poznala. "Josh je bil večji del sezone eden naših ključnih igralcev. Ni treba izgubljati besed, da se bo njegova odsotnost v naši igri zagotovo poznala. To bo Partizan skušal izkoristiti tako, da bo še bolj pritisnil na Ferrella, zato pa bodo morali ostali fantje stopiti nekoliko bolj v ospredje in pokazati, iz kakšnega testa so," pravi Edo Murić, ki je na koncu druženja s predstavniki sedme sile nekaj besed namenil tudi neverjetni navijaški podpori, ki jo je Partizan deležen prav na vsaki tekmi.

"Glede na to, da sem nekoč igral v črno-belem dresu, vam lahko zagotovim, da gre za najboljše navijače na svetu. To, kar so oni pripravljeni storiti za ljubljeni klub, ne zmore nihče drug. Že sam podatek, da imajo košarkarji Partizana na gostovanjih večjo podporo kot gostitelj tekme, dovolj zgovorno priča o njihovi privrženosti klubu. Upam, da bomo tudi mi deležni spodobne spodbude od naših privržencev," je zaključil Murić.